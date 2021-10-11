Sperm Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Sperm Hücresi Kaç Kromozomdur, Nasıl Oluşur Ve Kaç Gün Yaşar

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Erkekten gelen sperm hücreleri canlı olmak özelliğine sahiptir. Belirli bir gün sayısında yaşamaktadır. Hareketli, sağlıklı ve canlı olan bu sperm hücreleri kadının yumurtalıklarıyla birleşerek bebeğin ilk halini meydana getirmektedir. Bu genel bilgileri hem kadınlar hem de erkekler bilmektedir.

Sperm Hücresi Nedir?

Sperm hücresinin tıp alanında geçen tam bilimsel ismi spermatozoon olarak bilinmektedir. Bu kelimenin çoğul hali ise spermatozoa olarak geçmektedir.

Testislerde oluşan, üretimi ergenlik döneminde başlayan, kuyruğu olan, hareketli olan ve erkek bireylere ait üreme hücresine sperm hücresi denmektedir.

Sperm hücreleri baş kısmında döllenme esnasında yumurtaya aktarılacak olan kalıtsal bilgileri yani bilimsel ismiyle DNA taşımaktadır.

Sperm Hücresinin Özellikleri Nelerdir?

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Bebek yapmayı sağlayan erkekte var olan bu sperm hücrelerinin belirli özellikleri bulunmaktadır.

İşte sperm hücrelerinin özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

Spermin ana hücresi bulunmaktadır.

Bu ana hücreden dört adet sperm hücresi meydana gelmektedir.

Aktif ve etkin olan bu dört adet sperm hücresidir.

Yumurta hücresine göre kıyaslandığında sperm hücreleri çok sayıda oluşabilmektedir.

Sperm hücreleri küçük yapılıdır.

Sperm hücrelerinin oluşma yeri testislerde yer alan seminifer tüpcükleridir.

Sperm hücreleri üç kısımdan meydana gelir. Bu kısımlar şöyledir; Kuyruk, kamçı ve sperm başıdır.

Sperm hücrelerinin çekirdeği büyüktür. Bu çekirdek az sitoplazmalıdır. Aynı zamanda burada Sentrozom organeli yer almaktadır.

Sperm hücrelerinin ömrü oldukça kısadır.

Bu hücreler besin maddesi depolamaz.

Yumurta zarını eriten bu sayede de sperm hücresinin yumurtaya girmesini sağlayan bölüm ise sperm hücrelerinin baş kısmında bulunan akrozom kısmıdır.

Sperm Hücresi Kaç Kromozomdur?

Sperm hücresi toplamda 46 kromozomdur. Fakat bu sayı belirli kategorilere ayrılmaktadır.

Mayoz esnasında 22 çift birbirine benzer kromozomlardır. Bir çifti ise birbirine eş gözükmeyen büyük bir X kromozomudur. Bunun yanında da daha küçük olan Y kromozomu da belirmektedir.

Buradan anlayabileceğimiz gibi oluşan spermatozoonlar sperm hücresi sayısına bağlı olarak 22A+X ve 22A+Y genlerine sahip olabilmektedir.

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Sperm Hücresi Nasıl Oluşur?

Öncelikle bilinmelidir ki testislerde küçük tüp sistemleri bulunur. Bu tüp sistemine Seminifer ismi verilir. İşte bu tüpler çok fazla şey barındırmaktadır. Erkek cinsiyet hormonu olan testosteron ve bu hormonların sperm haline dönüşmesini sağlayan germ hücreleri bu tüp sisteminde yer alır.

Bu germ hücreleri ise sperm hücrelerine dönüşür. Dönüşme esnasında bu hücreler bölünür ve değişir. Sonuç olarak bu sürecin ardından germ hücreleri baş ve kısa kuyruklu kurbağa yavrularına benzeyerek artık sperm hücresi olmuştur.

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Sperm Hücresi Kaç Gün Yaşar?

Sperm hücresi sağlıklı ve kaliteli ise kadının vücudunda ilişkiden sonra parametresi yüksek sperm hücreleri olarak 48 saate kadar yani iki güne kadar yaşayabilmektedir.

Kadında yer alan yumurtalar ise sadece 24 saat yani bir gün yaşayabilmektedir. İşte spermle buluşma bu yüzden 24 saat içinde gerçekleşmelidir. Eğer bu sürede yumurta spermle buluşmayı sağlayabilirse embriyo yani bebek oluşmaktadır. Sperm ile buluşmayan yumurta kendiliğinden yok olmaktadır.

Burada önemli olan sperm hücrelerinin 24 saate yetişebilmesi için hareketli, hızlı ve canlı olmalıdır. Ama sperm hücreleri yavaş da olsa kadının yumurtasının canlı kalma süresine yetişemese de kadın vücudunda 48 saat canlı kalabilmektedir.