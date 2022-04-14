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Spend 2. Ve 3. Hali Nedir? Spend Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Spend 2. Ve 3. Hali Nedir Spend Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce yabancı diller arasında tüm dünyada konuşulan evrensel bir dil olarak ifade edilmektedir. Sadece konuşma dili olarak değil uluslararası alanda yayınlanan bilimsel kaynaklarda da İngilizce yazı dili olarak da kullanılmaktadır. İngilizcede yer alan bazı kelimeler birçok alanda kullanabilmektedir. Kullanımlarını belirleyen ana unsur cümlenin anlamı olmaktadır. Peki, Spend kelimesinin 2. ve 3. hali nedir? Spend fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile ilgili örnek cümleler nasıl olmaktadır? İşte, Spend fiilinin 2. ve 3. halleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için detayları derledik.

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 Spend eylemi, İngilizcede sıklıkla kullanılan bir fiil olarak ifade edilmektedir. Bu eylem düzensiz fiiller içinde değerlendirilmektedir. 

 Spend 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Spend fiilinin Türkçe karşılığı harcamak anlamına gelmektedir. Bu eylemin 2. hali spent olarak ifade edilmektedir. Düzenli fiillere -ed eki getirilirken düzensiz fiillerde kelime biraz değişerek -ed eki almamaktadır. Spend kelimesinin 3. halinde ise ikinci halinde olduğu gibi yine spent olarak ifade edilmektedir. 

 Spend Fiilinin 2. ve 3. Zaman Halleri İle İlgili Örnek Cümleler 

 Spend fiilinin ikinci ve üçüncü hali aynı olmaktadır. Bu kelimenin diğer hallerdeki kullanımı spent olarak ifade edilmektedir. Spend eyleminin spent olarak kullanıldığı örnek cümleler şu şekilde belirtilmektedir:

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 - She spent a few days in Canada.

 - You spent a lot of money

 - The woman has just spent a wealth in that home.

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