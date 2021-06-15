Spekülasyon nedir? Spekülasyon yapmak ne demek? Spekülasyon ve manipülasyon farkları nelerdir?

Ticaretteki anlamından yola çıkılacak olura spekülasyon herhangi bir ürün veya hizmeti piyasa fiyatından daha uyguna edinmek ve belirli bir süre sonra daha yüksek fiyatlar ile satmaktır. Burada yapılan işlem tamamı ile kanuna uygun olup aslında borsaların, sanayinin ve hatta ticaretin temelinde bu yatar. Ancak günümüzde birçok kişi spekülasyon kelimesini manipüle etmek anlamında kullandığı ve öyle düşündüğü için kötü bir etki yaratabiliyor.

Spekülasyon Nedir?

Spekülasyon kelime anlamı itibariyle vurgun yapmak, vurgunculuk ve yüksek kar elde etmek anlamlarında kullanılabilir. Buradaki anlamı ticaret için geçerli olup felsefedeki karşılığı herhangi bir eylemde bulunmadan sadece söz ile açıklama gerekliliği hissedilen kurumsal düşüncedir. Ekonomi, ticaret ve borsada spekülasyon kelimesi bir ürün veya hizmet üzerinden çok yüksek oranda kar elde etme anlamını taşır.

Spekülasyon Yapmak Ne Demek?

Spekülasyon neredeyse her türlü bilim dalına uygulanabilen bir aksiyon şekli olduğu için farklı anlamlara sahip olabilir. Ancak gündelik yaşamda en çok kullanılan ve bilinen türü olan ticaretteki karşılığı herhangi bir işten yüksek karlılık elde etme anlamını taşır. Yapılan işe göre değişkenlik göstermekle birlikte ürünlerin fiyatının yükselmemesi için genellikle karlılık oranları belirli kurumlar tarafından denetlenir. Serbest piyasanın hakim olduğu ve denetim konusunda işlerin sıkı tutulmadığı pazarlarda yüksek kararlılık durumları gözlenebilir. Spekülasyon yapmak da tam olarak bu anlama gelip örneğin bir malı adet olarak 3 liradan temin edip 70 liraya satma olarak tarif edilebilir.

Felsefe ve psikolojideki karşılığı daha farklı olan spekülasyon genellikle ortalığı karıştırma anlamına sahiptir. Halk dilinde genellikle spikülasyon yapma olarak bilinen bu durum provokasyon yapan ve belirli bir topluluğu tek bir düşünce ya da hareket ile kışkırtan kişiler örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde topluluğa hitap eden ve düşüncelerini hiçbir şekilde destekleyebilecek kaynağı bulunmayan kimseler genellikle spekülasyon yöntemine başvurur. Çünkü yapılan spekülasyonu ispat edilmesi için herhangi bir çaba yürütülmesi gerekmez.

Spekülasyon ve Manipülasyon Farkları Nelerdir?

Spekülasyon ile manipülasyon kelimeleri birbirinden çok farklı anlamlara sahip olan kavramlar arasındadır. Her ne kadar aynı köke sahip olsalar ve insanlar tarafından sıklıkla karıştırılsalar da manipülasyon daha acımasız bir yöntem olarak öne çıkar. Basit olarak tarif edilirse spekülasyon yasalar karşısında meşru, birçok uygulama alanında kabul gören ancak etik açıdan doğru kabul edilmeyen eylemlere verilen isimdir. Manipülasyon ise herhangi bir olguya, topluluğa ya da oluşuma doğrudan saldırma anlamını taşır.

Özellikle belli insanları, grupları ya da toplulukları manipüle etmek günümüzde yaygın olarak görülen durumlardan biridir. Yasalar karşısında suç olarak kabul edilen manipülasyon ayrıca çok ciddi yaptırımlara sahiptir. Nitekim belirli bir topluluğu herhangi bir amaç, çıkar ya da menfaat için bilinçli olarak yönlendirme ve onları kullanma yanlış bir davranıştır. Manipülasyon ayrıca halihazırda var olan oluşumlara karşı provokasyon yapma ve birlik ile bütünlüğe saldırmak için sıkça kullanılır. İnsanları kendi bilgileri dışında herhangi bir çıkar, getiri ya da kazanç için kişinin haberi olmadan bilinçsizce yönlendirme anlamına geldiğinden manipülasyon daha kötü kullanıma sahiptir.

İki kavram arasındaki farkı açıkça görebileceğiniz üzere spekülasyon ne kadar yasalar karşısında meşru olarak kabul edilse de etik olmayan davranışlar, manipülasyon ise birçok toplulukta suç olan yanlış davranışlar arasındadır.