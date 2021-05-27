Spektrum nedir? Kısaca spektrum tanımı

Yaygın gelişimsel bozukluk olarak da adlandırılan Otizm Spektrumu Bozukluğuna spektrum bozukluğu denmesinin asıl sebebi, otizm belirtilerinin her çocukta farklı şekillerde ve farklı seviyelerde görülmesi durumudur.

Spektrum Nedir?

Spektrum, kimya alanında kullanılan bir terimdir. Spektrum dil bilgisi yönünden Türkçede isim olarak kullanılır. Spektrum kelimesinin anlamı, çeşitlilik demektir. Spektrumun kimyada kullanılan terim anlamı ise, beyaz ışığın yaydığı ışınların bir prizmadan geçmesi ile ortaya çıkan bütün dalga ve renk boylarını içeren çizgilerdir.

Kısaca Spektrum Tanımı

Spektrum, Türkçe kelime anlamı olarak çeşitlilik demektir. Türkçede spektrum seslerin, renklerin, diğer fiziksel gerçeklerin ya da elektromanyetik dalgaların, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbirinin ardından süreklilik içinde sonsuz değişmesine denir.

Dalga tayfı, farklı dalga boylarından yayılan sinyallerin ve bunların kuvvetlerinin tanımlanmasıdır. Tayf genellikle dikey düzlemde yatay düzlemde ve genlik frekans bulunacak şekilde bir grafik verilir. Ses dalgaları için, ses tayfı kelimesi sıkça kullanılır. Ses tayfı seste ortaya çıkan alçak ve yüksek tonları ortaya koyar. Görünür bir ışık için ( dalga boyu 380 nm ile 800 nm arası) tayf ışıkta beliren renkleri barındırır.

Spektrum Türkçe Anlamları

Tayf

İzge

Işığın dalga boylarına ve renklerine göre meydana getirdiği sıraya verilen isimdir.

Işığın dalga boylarına göre ayrılmış şeklidir. Her dalga boyundaki ışık yeğinliğini ifade eden çizgeye verilen isimdir. Aynı zamanda matematik bir işlerin özgün değerlerinin tamamıdır.

Elektro mıknatıslı ışınımların, kendisini oluşturan yinelemelerine ya da dalga uzunluklarına ayrıldıkları zaman sağlanan sonuçtur. (Görünür ışık bölümünde bunun en iyi örneği, beyaz ışığın bir optik biçmeden geçtiği zaman ortaya çıkan renk kuşağıdır.) İnsan kulağının değerlendirebileceği ve algılayabileceği ses dalgaları yinelemelerinin kuşağı yani kısaca, ses izgesidir.

Bir ışınımın bağıl büyüklük değeri ve parçacık enerjisine göre dağılım durumunu ifade eden eğriye denir.

Görünge.

Ekonomi, kimya, fizik, uzay, sinema, nükleer enerji, televizyon alanlarında kullanılır.