Spacex nedir? Spacex amacı ve görevi hakkında bilgi

Space Exploration Technologies ya da SpaceX, Mayıs 2002'de Tesla CEO'su Elon Musk tarafından kurulan özel bir havacılık şirketidir.

SpaceX Nedir?

SpaceX Uzay hizmetleri şirketi, 2002 yılında Tesla Inc.'in kurucu ortağı ve ürün geliştiricisi olan CEO ve baş tasarımcı Elon Musk tarafından kurulmuş özel bir roket ve uzay aracı şirketidir. Dünya çapında fırlatma endüstrisi, çünkü fırlatma hizmetleri, rakiplerinin çoğundan daha ucuzdur. Şirketin tamamı yönetime ve çalışanlarına aittir. SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna kargo tedariki sağlamak için 1,6 milyar dolarlık bir anlaşma ve ABD astronotlarına yolcu hizmetleri sağlamak için ajansla 2.6 milyar dolarlık bir ticari sözleşme de dahil olmak üzere NASA ile yakın bağlara sahiptir.

NASA, son yıllarda bütçe kesintileri yaşadı, bu nedenle uzay ajansı, SpaceX, Blue Origin ve diğer özel firmalardan gelen kaynaklara giderek daha fazla güvenmektedir. SpaceX, büyük ölçüde kendi parçalarından bazılarını üreterek ve roketleri kalkışta atmak yerine yeniden kullanılabilir hale getirerek uzay yolculuğunun maliyetini düşürmeyi başardı. SpaceX , 15 yılı aşkın tarihinde birçok dönüm noktasına ulaştı. Örneğin; 2008 yılında Falcon 1, Dünya yörüngesine ulaşan ilk özel olarak geliştirilmiş sıvı yakıtlı roket oldu. 2013 yılında Grasshopper programı 744 metrelik uçuş, havada durma ve iniş ile tamamlandı.

2017'de SpaceX, yörünge sınıfı bir roketin dünyanın ilk yeniden uçuşunu gerçekleştirdi. Yükün teslim edilmesinden sonra, Falcon 9 ilk aşaması ikinci kez Dünya'ya döndü. 2018'de SpaceX, Falcon Heavy'yi başarıyla test etti ve ardından karada bir kurtarma için harcanan güçlendiricilerinden ikisini Florida kıyılarına geri uçurdu.

SpaceX Amacı ve Görevi Nelerdir?

Musk'ın şirket için yaptığı misyon bildirisinde, "Sabahları uyanmak ve geleceğin harika olacağını düşünmek istiyorsunuz ve uzayda yolculuk eden bir uygarlık olmanın anlamı da budur. Geleceğe inanmak ve geleceğin geçmişten daha iyi olacağını düşünmekle ilgilidir. Oraya gidip yıldızların arasında olmaktan daha heyecan verici bir şey düşünemiyorum." demiştir.

SpaceX'in web sitesi 92 fırlatma, 55 iniş ve 37 yeniden uçan roketten bahsediyor. Şirket, başarısız lansmanlardan adil bir pay aldı, ancak o zamandan beri güvenilirliğini kanıtladı. SpaceX, NASA ile ortaklaşa olarak, hükümetin NASA'nın Uzay Mekiği'ni 2011'de emekliye ayırmasından bu yana, 30 Mayıs'ta ilk kez ABD astronotlarını yörüngeye gönderdi. Aynı zamanda yörüngeye astronot gönderen ilk özel şirket oldu.

Musk ayrıca, SpaceX'in 2021 ya da 2022 yılına kadar dünyanın dört bir yanındaki kırsal alanlara ücretsiz internet hizmeti getirmeyi hedefleyen Starlink projesiyle geniş bant internet hizmetinin geleceğini yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Şu anda yörüngede 538 Starlink uydusu var.CNBC'ye göre havacılık ve uzay üreticisi şu anda 36 milyar dolar değerinde ve bu da onu ABD'deki en değerli özel şirketlerden biri yapıyor.

SpaceX, "alçak Dünya yörüngesinden bir uzay aracını geri gönderebilen tek özel şirket" ve web sitesine göre, yakında "insanları Uluslararası Uzay İstasyonuna götüren ilk özel şirket" olacak. Şirket, çabalarını büyük ölçüde yeniden kullanılabilir roketler yaratmaya ve uzay uçuşunu mümkün olduğunca basit ve uygun fiyatlı hale getirmeye odakladı.

SpaceX'in başarılarına ve yüksek hedeflerine rağmen şirket, örneğin parça üreticilerinin üzerinde anlaşmaya varılandan daha yüksek fiyatlar istemesi, müşteri taleplerini karşılayacak kadar hızlı envanter oluşturma ihtiyacı, bazı nakit sıkıntısı, fırlatma tesislerinde iki patlama ve bazı fırlatma gecikmeleri, diğer kaçırılan teslim tarihleri gibi sorunlarla karşılaşmıştır. Bu sorunlara rağmen SpaceX yatırımcıların dikkatini çekiyor ve bugün itibariyle şirket genelinde 25 milyar dolarlık bir değerleme bulunmaktadır.