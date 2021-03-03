Sözü Söyle Alana Kulağında Kalana atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçede her olay için söylenmiş olan bir atasözü muhakkak vardır. Bu atasözleri insanların iyiye ve doğruya yönelmesi için geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarması için söylenmektedir. Sözü söyle alana kulağında kalana atasözü de bunlardan biridir. İçeriğimizde sözü söyle alana kulağında kalana atasözü ne demek, sözü söyle alana kulağında kalana atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Tecrübeli insanların tecrübelerinden ve yaşanmışlıklarından ders çıkarmak oldukça önemlidir. Kişi bir konu ile ilgili öğüt veriyorsa bundan ders çıkarmak ve ona göre davranmak sizi elinizdedir. Kimi insan kendisine söylenen öğütleri dinlemez yaşayarak görür, kimisi ise öğütleri dinler ve sıkıntılar yaşamaz.
Sözü Söyle Alana Kulağında Kalana Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Sözü söyle alana kulağında kalana atasözü sadece sizi dinleyenlere öğüt vermenizi söyler. Çünkü sizi asla dinlemeyen birine ne kadar anlatırsanız anlatın nefesinizi boşuna tüketmiş olursunuz. Bu nedenle sizi gerçekten dinleyen ve sözlerinize önem veren kişilere nasihatte bulunmanız hem sizin hem de karşınızdaki için daha iyi olacaktır.
Sözü Söyle Alana Kulağında Kalana Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
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