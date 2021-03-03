Sözü Söyle Alana Kulağında Kalana atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tecrübeli insanların tecrübelerinden ve yaşanmışlıklarından ders çıkarmak oldukça önemlidir. Kişi bir konu ile ilgili öğüt veriyorsa bundan ders çıkarmak ve ona göre davranmak sizi elinizdedir. Kimi insan kendisine söylenen öğütleri dinlemez yaşayarak görür, kimisi ise öğütleri dinler ve sıkıntılar yaşamaz.

Sözü Söyle Alana Kulağında Kalana Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Sözü söyle alana kulağında kalana atasözü sadece sizi dinleyenlere öğüt vermenizi söyler. Çünkü sizi asla dinlemeyen birine ne kadar anlatırsanız anlatın nefesinizi boşuna tüketmiş olursunuz. Bu nedenle sizi gerçekten dinleyen ve sözlerinize önem veren kişilere nasihatte bulunmanız hem sizin hem de karşınızdaki için daha iyi olacaktır.

Sözü Söyle Alana Kulağında Kalana Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Onun için boşuna nefesini tüketme, ne demişler sözü söyle alana kulağında kalana