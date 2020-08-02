Zilli ne demek? Zilli nedir? Zilli TDK kelime anlamı

Farsça bir kelime olan zilli kelimesi, Türkçeye türetilerek getirilmiştir. Zilli kelimesinin gerçek anlamı zili olan karşılığına denk gelmektedir. Ayrıca oynak, geveze ve edepsiz anlamlarını da taşımaktadır.

Zilli Ne Demek?

Ülkemizde genel olarak argo ve kötü kelime olarak kullanılan zilli kelimesi, şirret ve geveze olan kişi ya da kişiler anlamını taşımaktadır. Daha çok kötü niyetli olan ya da kötü yolda olan kadınlar için kullanımı olan zilli kelimesinin kökeni Farsçadır.

Zilli TDK Kelime Anlamı

Farklı kökenlerden Türkçe ’ye türetilerek kullanılan pek çok farklı kelime ya da kelimeler bulunuyor. Ancak bu kelimelerin anlamının çoğu kişi tarafından yanlış bilindiği bir gerçektir. Kelimelerin yanlış bilinmesi de kullanımının yanlış olmasına sebep oluyor. Buna göre kelime ve anlamlarının en doğru adresten yani Türk Dil Kurumu’ndan öğrenilmesi gerekiyor.

Zilli kelimesinin TDK kelime anlamı ise zili olan ve üstünde zili bulunan şeklindedir. Ancak sıfat ve mecaz olarak TDK kelime anlamı eli maşalı, edepsiz ve şirret olarak geçmektedir. Daha çok kadınlar için kullanılan zilli kelimesi argo ve kötü kelime olarak insanlar arasında günlük halk dilinde kullanılıyor.