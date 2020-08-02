Terhis ne demek? Terhis nedir? Terhis TDK kelime anlamı

Gündelik hayatın içerisinde terhis kelimesi ile çok sık karşılaşılır. Arapça kökenli olarak öne çıkan terhis kelimesi askerlik üzerinde günümüzde çok fazla değerlendiriliyor. TDK açısından ele alındığında, ‘Askerlik görevini bitirenlerin ordudan bırakılması.’ biçiminde anlatılmaktadır.

Terhis Ne Demek?

Özellikle kısa veya uzun dönem askerlik yapan kişiler için, ‘terhis’ kelimesi ordudan ayrılırken yapılır. Yani askerlik görevini bitirmiş ve bu dönemi sorunsuz şekilde tamamlamış kişiler adına söylenir. Şimdi buna bir örnek vermek gerekirse sözcük daha iyi anlaşılabilir.

‘’Artık serbestim, koynumda servis kağıdıyla dönüş yolundayım.’’ R. N. Güntekin

Bu cümle üzerinden de baktığımız zaman bir kişinin askerliğini bitirmesi ve askerlik kağıdına alarak memleketine dönmesi şeklinde ele almak mümkündür.

Terhis TDK Kelime Anlamı

TDK üzerinden terhis kelimesinin anlamı, ‘askerlik görevini tamamladıktan sonra alınan kağıt ile beraber ordudan ayrılma’ ifadesi üzerinden değerlendirilir. Bu durum askeriye üzerinden maaş alan kişilerden ziyade, daha çok mecburi askerlik görevini gerçekleştiren kısa veya uzun dönem kişiler adına ele alınmaktadır.

Bu kelime ile karşılaştığınız zaman sizde cümle içerisinde terhis geçtiğinde, ne demek istediğini artık daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca gündelik hayatın içerisinde amaca uygun farklı yerlerde anlamına uygun kullanabilirsiniz.