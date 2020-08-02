Temyiz ne demek? Temyiz nedir? Temyiz TDK kelime anlamı

Temyiz Arapça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Mahkeme nezdinde verilen kararın kanun ve usul yeni üzerinden incelenmesi’ şeklinde ifade ettiğini söylemek mümkün.

Temyiz Ne Demek?

Temyiz aslına bakılırsa iki farklı anlamı üzerinden ele alınmaktadır. Biri hak ve hukuk düzeninde mahkemeler bünyesinde değerlendirilen anlamıdır. Diğeri ise Arapça üzerinden gelen orijinal kelime anlamıdır.

- Ayırt etme

- Mahkemelerce verilmiş olan kararların kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yöntem.

Özellikle temyize gitmek gibi bir kelime grubu ile çok defa karşılaşılmıştır. Yani bu durum mahkeme tarafından verilen bir karar ile beraber, bu kararın yeniden yasal yoldan incelenmesi ve ayırt edilmesi şeklinde ifade edilmektedir.

Temyiz TDK Kelime Anlamı

TDK açısından bakıldığı zaman bu sözcüğün kelime anlamı, ‘ayırt etme’ biçiminde ifade edildiğini söylemek mümkün. Ancak daha çok iyilik yaşam içerisinde mahkemeler tarafından verilen karar ile beraber, kanun üzerinden bu kararı yasal yollarla incelenmesi şeklinde öne çıkıyor. Şimdi bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Dama takıldım ama temyizde Beraat ettim.’ A. Gündüz

Bu şekilde cümle içerisinde kullanabilir ya da herhangi bir yerde karşılaştığınız zaman, kelime üzerinden ne anlama geldiğini daha iyi kavrayabilirsiniz.