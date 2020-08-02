Şimal ne demek? Şimal nedir? Şimal TDK kelime anlamı

Birçok kelime dilimize Arapça ve Farsçadan geçmiştir. Özellikle İslamiyet'in etkisiyle bu kelimeler sıkça kullanılır hale gelmiştir. Hatta dilimize geçen kelimeler çok sık kullanıldığı için alternatifleri bile düşünülmemektedir. Ancak son yıllarda Arapça ve Farsça yerine dilimizle İngilizcenin etkin olmasından dolayı Arapça Farsça kökenli kelimelerin unutulmaya başladığı görülmektedir. Bu sebeple bu kelimelerle karşılaşan kişiler kelimelerle ilgili araştırmaya girilmektedir.

Şimal Ne Demek?

Şimal günlük hayatta çok sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Ancak birçok kişi bu kelimeyi bilmediği için kelimeyi duyduğunda araştırmaya başlar. Kökeni ise Arapça olan şimal kelimesi, Arapçadan dilimize geçen ve dilimizde varlığını halen sürdüren kelimelerden bir tanesidir. Şimal kelimesi Kuzey anlamına gelmektedir. Yönleri belirtirken kullanılan şimal kelimesi özellikle bölgelerin yönünü belirtmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Şimal Türkçe kökenli olmayan dilimize Arapçadan geçen kelimelerden biridir. Özellikle sık sık kullanıldığı görülen şimal kelimesi son yıllarda Z kuşağı gençliği tarafından bilinmemektedir. Ancak karşılaşıldığında merak konusu olan Şimal kelimesi Kuzey anlamına gelmektedir.

Şimal TDK Kelime Anlamı

Türk dil kurumu birçok dilin kökenini yazılışını ve anlamını içinde barındıran online bir platform kurmuştur. Şimal kelimesi bu platformda aratıldığında anlamı kuzey olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yönleri bildirirken kullanılır. Arapçadan dilimize geçen şimal kelimesi varlığına hala sürdüren kelimeler arasında yer almaktadır.