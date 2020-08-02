Şehadet ne demek? Şehadet nedir? Şehadet TDK kelime anlamı

Arapça kelimeler dilimizde çok sık kullanılmaktadır. Artık dilimize yerleşen Arapça kelimelerin kullanımı oldukça geniş olan kelimelerdir. Oldukça sık kullanıldığı için birçok kişi kelimenin anlamını merak etmektedir.

Şehadet Ne Demektir?

Günlük hayatta çok sık kullanılan kelimelerden bir tanesi de şehadet kelimesidir. Türklerin İslamiyet’i kabulünden itibaren Arapça kelimelerin Türkçede yer almaya başlamasıyla şehadet kelimesi de kullanılmaya başlanmıştır. Arapça kökenli olan şehadet kelimesi tanık, şahit anlamına gelmektedir.

Şehadet kelimesinin diğer bir anlamı ise yüksek bir amaç uğrunda ölmektir.

Şehadet dini yaymak yüksek maç uğrunda ölmek yani şehit olmak olarak kullanılan bir kelimedir Arapça kökenli olan bu kelime İslamiyet’in kabulünden itibaren Türkçede yer almaya başlamış ve o günden bugüne sıkça kullanılır hale gelmiştir. Bu sebeple kullanım alanı oldukça geniştir.

Şehadet TDK Kelime Anlamı

TDK tüm kelimelerin güncel anlamlarını ve yazım kılavuzunu kontrol imkanı vermektedir. Bu da kurumun insanlar tarafından çok sık kullanılmasını sağlamaktadır. Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzunda en çok aranan kelimelerden bir tanesi de şehadet kelimesidir. Şehadet kelimesi Türk Dil Kurumu'nda birinci anlamı; tanıklık, ikinci anlamı ise; yüksek ülkü uğrunda ölme, şehit olma şeklinde yer almaktadır.