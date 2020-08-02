Sair ne demek? Sair nedir? Sair TDK kelime anlamı

Sair kelimesi Arapçadan gelen sözcükler arasında bulunmaktadır. Çok fazla anlamı olması ile beraber genelde anlamları ortak şekilde öne çıkar. Her ne kadar Türkçede çok fazla kullanılmasa bile yine de günümüzde geçerli sözcükler arasında yer almaktadır.

Sair Ne Demek?

Farklı anlamları ile beraber sair kelimesini gündelik yaşam içerisinde kullanabilir ya da yazılı olarak değerlendirebilirsiniz.

- Başka, öteki, diğer.

- Seyreden veya harekette olan.

- Herhangi bir şeyden geri kalan.

- Yolcu, seyyar.

Aslına bakılırsa ortak şekilde bir yerden bir yere hareket eden ya da farklı, öteki gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Bu kaynaklar TDK üzerinden ele alınmış olup gerçek anlamlıdır.

TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman birçok farklı anlam eşliğinde sair kelimesi kullanılmaktadır. Ancak özellikle gündelik yaşamda ve pek çok yazılı kaynakta, ‘başka, diğer ve öteki’ anlamları ile çok fazla kullanılıyor. Şimdi bu kelimeyi ele alalım ve bir örnek verelim.

‘’Onun sair işlerini Bir dereceye kadar engelledi ise de ne zararı var!’’ M. Ş. Esendal

Özellikle eski kaynaklarda ve pek çok yazılı eserde karşı karşıya gelen kelimelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu şekilde sair kelimesi ile karşılaştığınız zaman artık ne demek istediğini daha iyi anlayabilirsiniz.