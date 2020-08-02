MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriSair ne demek? Sair nedir? Sair TDK kelime anlamı
GeriSözlük Sair ne demek? Sair nedir? Sair TDK kelime anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 02.08.2020 - 01:23,Son Güncelleme:

Sair ne demek? Sair nedir? Sair TDK kelime anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sair ne demek? Sair nedir? Sair TDK kelime anlamı
Abone Olgoogle-news

Birden fazla anlamı olan sair kelimesi, Türkçede çok fazla kullanılan sözcükler arasında değildir. Aslına bakılırsa şair kelimesi ile karıştırıldığını söylemek mümkün. Peki, sair ne demek? Sair nedir? Sair TDK kelime anlamı.

Sair kelimesi Arapçadan gelen sözcükler arasında bulunmaktadır. Çok fazla anlamı olması ile beraber genelde anlamları ortak şekilde öne çıkar. Her ne kadar Türkçede çok fazla kullanılmasa bile yine de günümüzde geçerli sözcükler arasında yer almaktadır.

 Sair Ne Demek?

 Farklı anlamları ile beraber sair kelimesini gündelik yaşam içerisinde kullanabilir ya da yazılı olarak değerlendirebilirsiniz.

 - Başka, öteki, diğer.

 - Seyreden veya harekette olan.

 - Herhangi bir şeyden geri kalan.

 - Yolcu, seyyar.

 Aslına bakılırsa ortak şekilde bir yerden bir yere hareket eden ya da farklı, öteki gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Bu kaynaklar TDK üzerinden ele alınmış olup gerçek anlamlıdır.

 TDK Kelime Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman birçok farklı anlam eşliğinde sair kelimesi kullanılmaktadır. Ancak özellikle gündelik yaşamda ve pek çok yazılı kaynakta, ‘başka, diğer ve öteki’ anlamları ile çok fazla kullanılıyor. Şimdi bu kelimeyi ele alalım ve bir örnek verelim.

 ‘’Onun sair işlerini Bir dereceye kadar engelledi ise de ne zararı var!’’ M. Ş. Esendal

 Özellikle eski kaynaklarda ve pek çok yazılı eserde karşı karşıya gelen kelimelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu şekilde sair kelimesi ile karşılaştığınız zaman artık ne demek istediğini daha iyi anlayabilirsiniz.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle