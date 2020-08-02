Psişik ne demek? Psişik nedir? Psişik TDK kelime anlamı

Bitişik kelimesi Fransızca kökenli olan ve türemiş şekilde Türkçede yer alan sözcükler arasında yer almaktadır. Fransızcadan çevrilmiş şekilde Türkçe karşılığı ise, ‘ruhsal’ anlamına gelir. Diğer bir değişle psikoloji alanında bir terim olarak da öne çıktığını söylemek mümkün.

Psişik Ne Demek?

Psişik dendiği zaman aslında doğaüstü güçleri olan insanlar şeklinde bir anlamı olduğu zannedilir. Ancak bu sadece, ‘psişik güçler’ kelime grubu üzerinden anlamı olan bir sözcüktür. Gerçekte ise psişik kelimesinin anlamı, ‘ruhsal’ olarak ifade edilmektedir.

Bu ifade üzerinden farklı yerlerde kullanabilir ve cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunu bir örnek üzerinden ele almak gerekirse;

‘’Sürekli tetikte duruş halimiz psişik bir görünüm arzu ediyorsa herhalde nedensiz değil.’’ A. Ağaoğlu

Bu şekilde cümle içerisinde kullanabilir ve anlamına göre değerlendirebilirsiniz.

Psişik TDK Kelime Anlamı

Psikoloji konusu açısından büyük bir öneme sahip olan psişik kelimesi, Türk Dil Kurumu açısından ise, ‘ruhsal’ şeklinde ifade edilmektedir. Yani bir kişinin içinde bulunduğu psikolojik durum olarak da ele almak mümkün. Kendi içerisinde yaşadığı bazı problemler ve sorunlar ile beraber durumlar şeklinde anlatılır. Türkçede yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir.