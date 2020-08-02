Pervasız ne demek? Pervasız nedir? Pervasız TDK kelime anlamı

Farsça kökenli bir kelime olan pervasız, Türkçede de sıkça kullanılıyor. Kelimenin kullanım alanlarına göre anlamları farklı gösterebilmekte ve buna göre tam olarak anlamlarının bilinmesi gerekmektedir. Pervasız kelimesi başına ya da sonuna ek kelimeler alarak da günümüz halk dilinde sıkça kullanılabilmektedir.

Pervasız Ne Demek?

Birden farklı anlamların yer almış olduğu pervasız kelimesi genel olarak korkusuz kimseler olarak bilinmektedir. Günlük hayat içerisinde ek alarak da kullanılan pervasız kelimesi korkmadan ve sakınmadan bir şeyi yapabilmek anlamlarını taşımaktadır. Günümüzde pervasız kelimesinin kullanımı genel olarak insanlar arasında yanlış olabilmektedir. Bu nedenle kelimenin örnek cümle kullanımlarının öğrenilmesi tavsiye edilmekte ve sonrasında kelimenin anlamına tam olarak hâkim olmak mümkündür. Pervasız kelimesinin cümle içinde doğru kullanımları şu şekilde olabilir:

- Pervasız adam alevlerin arasına daldı.

- Suda timsah olmadığını öğrenince pervasız yüzmeye başladılar.

Pervasız TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu’na göre pervası kelimesinin anlamları sıfat ve zarf olarak iki çeşitte kullanılmaktadır. Herhangi bir kimse için korkusuz, çekinmez ve sakınmaz anlamları TDK ’da ye alıyor. Zarf tümleci için pervasız kelimesinin TDK anlamları ise korkmadan, sakınmadan ve çekinmeden olarak geçmektedir.