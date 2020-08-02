Nefer ne demek? Nefer nedir? Nefer TDK kelime anlamı

TDK üzerinden bakıldığı zaman nefer kelimesi, ‘kimse’ anlamına gelmektedir. Bu anlamı Üzerinden tek başına ya da bir cümle içerisinde kullanılabiliyor. Günümüzde çok farklı duyulmasa bile eski zamanlarda daha fazla değerlendiriliyordu. Ancak istisnai de olsa hala geçerli bir kelime olduğunu söylemek mümkün.

Nefer Ne Demek?

Daha çok yazılı kaynaklarda karşı karşıya gelinen nefer kelimesi, ‘kimse’ anlamı üzerinden ele alınmaktadır. Daha açıklayıcı söylemek gerekirse herhangi bir kişi olarak da e demek mümkün. Bu kişi bilinen biri olabilir ya da bilinmeyen bir insan olabilir. Şimdi buna bir örnek vererek daha etkin şekilde anlayabiliriz.

‘’En kuvvetli, en dikkate değer nefer daima kapının önünde oturuyor.’’ H. E. Adıvar

Bu cümle içerisinde görüldüğü gibi kapının önünde olan bir kişi veya bir canlı şeklinde ifade edilmektedir.

Nefer TDK Kelime Anlamı

Arapça kökenli kelime olarak öne çıkan nefer aynı zamanda, ‘er’ şeklinde de ifade edilmektedir. Bu ifade üzerinden aslında aynı anlama geldiğini söylemek mümkün. Zira eski dönemlerde er ifadesi herhangi bir kişi veya kimse olarak biliniyordu. Bu anlamı üzerinden gündelik yaşamda kullanabilir; aynı zamanda yazılı kaynaklarda karşılaştığınız zaman anlamı üzerinden cümleyi daha iyi idrak edebilirsiniz.