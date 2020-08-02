Muteber ne demek? Muteber nedir? Muteber TDK kelime anlamı

Arapça kökenli bir kelime olan muteber Türkçede farklı anlamlar için değiştirilerek kullanılabilmektedir. Muteber kelimesinin Türkçe karşılığında ise inanılır ve güvenilir anlamları yer alıyor.

Muteber Ne Demek?

Arapça kökenli olsa dahi dilimize türetilerek yerleşmiş olan muteber kelimesi, özellikle eski Türkçe ‘de yaygın olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde halen yaşlı kesim tarafınca kullanılmakta olan muteber kelimesi itibarlı kişi ve güvenilir kişi anlamlarına geliyor. Öte yandan hatırı sayılır kişi ya da kişiler içinde yaygın olarak kullanılan muteber kelimesi değerli ve geçerli kişi anlamını da taşımaktadır.

Muteber TDK Kelime Anlamı

Anlamını bilmediğimiz ancak günlük hayatta sıkça kullandığımız ya da sıkça duyduğumuz kelimelerin sayısı bir hayli fazladır. Bu kelimelerin çoğu yabancı kökenli olmakla beraber, Türkçe kökenli de olabilmektedir. Yabancı kökenli olan ve sıkça kullanılan kelimelerden birisi olan muteber kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor. Muteber kelimesinin tam anlamını merak eden ve kelimeyi doğru cümlede kullanmak isteyen kişiler için TDK kelime anlamına bakılması gerekiyor. Muteber kelimesinin TDK anlamı değerli, geçerli, güvenilir ve saygın kişilerdir. Aynı zamanda sözü geçer kişiler içinde kullanılmaktadır.