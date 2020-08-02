Mürşit ne demek? Mürşit nedir? Mürşit TDK kelime anlamı

Mürşit kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Çok uzun yıllardır Türkçede yer alan ve kullanılan, özellikle pek çok değişik sözde öne çıkan bir kelime olarak değerlendirilmektedir. TDK açısından bakıldığında bu kelimenin anlamı, ‘Doğru yolu gösteren kimse ya da kılavuz’ anlamı üzerinden ele alınmaktadır.

Mürşit Ne Demek?

Mürşit kelimesi günümüz popüler dünyasında Türkçede çok kullanılmayan bir sözcüktür. Ancak internet üzerinden son dönemlerde en fazla araştırılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kelimenin anlamı ise, ‘Doğru yolu gösteren bir kişi veya bir kılavuz’ biçiminde ele almak mümkün.

‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Mustafa Kemal Atatürk

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, bu cümlede Mürşit kelimesi ilmin doğru yolu gösterecek en önemli kılavuz olduğu anlatılmaktadır.

Mürşit TDK Kelime Anlamı

TDK kelime anlamı olarak Mürşit sözcüğü, ‘doğru yolu anlatan kılavuz veya kişi’ ifadesi üzerinden ele alınmaktadır. Bu ifade eşliğinde tek başına ya da bir cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yukarıdaki anlamı ile beraber, herhangi bir kaynakta gördüğünüz zaman daha iyi konuyu idrak etmeniz mümkün. Farklı kaynaklarda çok fazla karşılaşılan bir sözcüktür.