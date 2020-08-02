Mukavemet ne demek? Mukavemet nedir? Mukavemet TDK kelime anlamı
Binlerce yıldır varlığını sürdüren Türk kültürü varlığı boyunca birçok farklı kültürden etkilenerek kendini geliştirmiş ve zaman zaman değişime uğramıştır. Kültürlerin en çok etkilendiği alanlardan olan dil de bu bağlamda farklı kültürlerden etkilenmiştir. Özellikle Türklerin dinini değiştirmesi ile ilgili olarak Arapça Türkçe etkileşimi görülmektedir. Arapçadan Türkçeye geçen kelimelerden bir tanesi de mukavemet kelimesidir. Mukavemet kelimesi ile ilgili detaylara yer verdik.
Mukavemet gibi binlerce kelime Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Arapçadan geçen kelimeler Türkçede çok uzun yıllardır kullanıldığı için dilimize yerleşmiş ve kullanılmaya devam etmiştir. Bu sebeple birçok kelime dilimizden çıkartılmamıştır.
Mukavemet Ne Demek?
Karşı koyma, direnç gösterme, dayanıklılık gibi anlamlara gelen mukavemet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş eski kelimelerden bir tanesidir.
Arapça kökenli olan mukavemet kelimesi dilimize yerleşmiş olan kelimelerden biridir. Kullanımı hala devam eden mukavemet kelimesi ile ilgili birçok kişi merak içindedir. Özellikle son yıllarda yeni neslin yetişmesi Arapça kökenli kelimelerin kullanılmaması bu kelimeler ile karşılaşan kişileri şaşırtmaktadır. Bu sebeple kişiler merak ettikleri kelimeleri araştırma ihtiyacı hisseder. Mukavemet kelimesi de bu kelimeler arasında yer alan ve araştırılan bir kelimedir. Mukavemet; direnç dayanıklılık anlamlarına gelen bir kelimedir.
Mukavemet TDK Kelime Anlamı
Türk Dil Kurumu kelimelerin kökenini; nereden geldiğini; dil yapısına inceleyen kurumdur. Türk Dil Kurumu online erişim sayesinde birçok kelimenin anlamı, yazılışı ile ilgili bilgi edinmek mümkündür. Türk Dil Kurumu sitesinde mukavemet kelimesi de direnç gösterme, dayanıklılık, karşı koyma anlamlarına gelmektedir
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