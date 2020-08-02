Mukavemet ne demek? Mukavemet nedir? Mukavemet TDK kelime anlamı

Mukavemet gibi binlerce kelime Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Arapçadan geçen kelimeler Türkçede çok uzun yıllardır kullanıldığı için dilimize yerleşmiş ve kullanılmaya devam etmiştir. Bu sebeple birçok kelime dilimizden çıkartılmamıştır.

Mukavemet Ne Demek?

Karşı koyma, direnç gösterme, dayanıklılık gibi anlamlara gelen mukavemet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş eski kelimelerden bir tanesidir.

Arapça kökenli olan mukavemet kelimesi dilimize yerleşmiş olan kelimelerden biridir. Kullanımı hala devam eden mukavemet kelimesi ile ilgili birçok kişi merak içindedir. Özellikle son yıllarda yeni neslin yetişmesi Arapça kökenli kelimelerin kullanılmaması bu kelimeler ile karşılaşan kişileri şaşırtmaktadır. Bu sebeple kişiler merak ettikleri kelimeleri araştırma ihtiyacı hisseder. Mukavemet kelimesi de bu kelimeler arasında yer alan ve araştırılan bir kelimedir. Mukavemet; direnç dayanıklılık anlamlarına gelen bir kelimedir.

Mukavemet TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu kelimelerin kökenini; nereden geldiğini; dil yapısına inceleyen kurumdur. Türk Dil Kurumu online erişim sayesinde birçok kelimenin anlamı, yazılışı ile ilgili bilgi edinmek mümkündür. Türk Dil Kurumu sitesinde mukavemet kelimesi de direnç gösterme, dayanıklılık, karşı koyma anlamlarına gelmektedir