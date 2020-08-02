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Haber Giriş: 02.08.2020 - 01:08,Son Güncelleme:

Meşrep ne demek? Meşrep nedir? Meşrep TDK kelime anlamı

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Meşrep ne demek? Meşrep nedir? Meşrep TDK kelime anlamı
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Meşrep kelimesi özellikle filmlerde ve eski müziklerde çok duyulan sözcüklerden biridir. Özellikle, ‘Ben kalender meşrebim’ kelime grubu üzerinden bu hoş müzik ile çok bilinen kelimeler arasında yer almaktadır. Peki, meşrep ne demek? Meşrep nedir? Meşrep TDK kelime anlamı.

TDK açısından mezhep kelimesine karşılık, ‘Yaratılış, mizaç, huy ve davranış’ şeklinde ifade edilmektedir. Yani bir kişinin takındığı karakteri ve tavırları ile beraber davranışları üzerinden de ele almak mümkün.

 Meşrep Ne Demek?

 Günümüzde hala geçerliliğini koruyan meşrep kelimesi, çok kullanılmasa bile bazı yerlerde hala ele alınıyor. Ancak özellikle Yeşilçam filmleri ile beraber eski müzikler de çok fazla kullanılan sözcükler içerisinde bulunmaktadır. Anlamı ise, ‘Mizaç, huy ve davranış ile yaratılış’ şeklinde ifade edilmektedir.

 ‘’Bu kadın tam meşrebime uygun biridir.’’

 Yukarıdaki cümlede de görüldüğü gibi bir kadının kendi davranışları ile uyumlu olduğunu anlatıyor.

 Meşrep TDK Kelime Anlamı

 Meşrep kelimesinin TDK anlamına baktığımız zaman, ‘huy, davranış ve mizaç’ gibi anlamları üzerinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda davranış biçimi şeklinde de ele alındığını söylemek mümkün. Bir kişinin gündelik yaşamın içerisinde gösterdiği davranışlar bütünü şeklinde ele alınmaktadır.

 ‘’Kişilik genel çizgisi meşrep olarak bilinir.’’ N. Ataç

 Bu şekilde siz de farklı cümleler içerisinde meşrep kelimesini günümüzde hala kullanabilirsiniz. Ayrıca pek çok farklı film ve müzik ile beraber, yazılı kaynaklarda da karşılaştığınız zaman ne denmek istendiğini anlayabilirsiniz.

 

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