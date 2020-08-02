Mabed ne demek? Mabed nedir? Mabed TDK kelime anlamı

Kültürler ve dolayısıyla diller başka kültür ve başka dillerden etkilenerek bünyesinde yeni sözcükler barındırmaya başlar. Böylece dil zenginleşir. Türkçe de özellikle İslamiyet’in Türkler tarafından kabulünden sonra farsça ve Arapçadan oldukça etkilenmiştir. Türkçe dahil olan kelimelerden bir tanesi de mabet kelimesidir.

Mabet Ne Demek?

Mabet Türkçede sıkça kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Birçok kişi tarafından anlamı bilinmeyen mabet kelimesi anlamı araştırılan kelimelerden biridir. Kısaca tapınak olarak bilinen mabet kelimesi daha geniş anlamıyla ibadet edilen mekan anlamında gelmektedir.

Toplu olarak ibadet edilebilecek alanlara verilen isim mabettir. İbadethane ve tapınak anlamına da gelmektedir. Eski dönemlerde eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yani okul olarak kullanılan yer olarak da mabetler kullanılmıştır. Yeni eğitimin alınan alanlar mabet olarak bilinmektedir.

Mabet TDK Kelime Anlamı

Türk dil kurumu tüm kelimeleri inceleyerek kelimelerin kökenleri ile ilgili çalışmalar yapar. Türk dil kurumu sözlüğünde de mabet kelimesi kısaca tapınak ve ibadet yapılan yer olarak geçmektedir.