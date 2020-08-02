Kümülatif ne demek? Kümülatif nedir? Kümülatif TDK kelime anlamı

Kökeni Fransızcadan gelen Kümülatif kelimesi, Türkçede yerleşik olarak kullanılan yaygın sözcüklerden biridir. Hem sözlü hem de yazılı olarak gündelik yaşamda çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Birçok kişi bu kelimeyi cümle içerisinde gördüğü zaman ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyor.

Kümülatif Ne Demek?

Türk Dil Kurumu üzerinden incelendiği zaman cümle Türk kelimesine karşılık olarak, ‘kümeli’ sözcüğü bizi karşılamaktadır. Yani Türkçe üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘kümeli’ şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda felsefi açıdan bir bilgi veya kümülatif bilgi biçiminde de ele alınmaktadır.

Genel açıdan tanımına ele almak gerekirse; ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durum şeklinde de ifade edilmektedir.

Kümülatif TDK Kelime Anlamı

Son dönemlerde en çok merak edilen kelimeler arasında kümülatif veriyor. Özellikle TDK üzerinde bakıldığında bu kelimeye karşılık, ‘kümeli’ sözcüğü ele alınmaktadır. Aynı zamanda felsefi bilgi şeklinde de ifade ediliyor. Bu kelimeyi yukarıdaki anlamı üzerinde cümle içerisinde kullanabilir ya da bir yerde gördüğünüz zaman daha iyi konuyu idare edebilirsiniz.