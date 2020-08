Kozmopolit ne demek? Kozmopolit nedir? Kozmopolit TDK kelime anlamı

Kozmopolit, yunan kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı evren ve yurttaş anlamlarına gelmektedir.

Kozmopolit Ne Demek?

Yurttaş anlamına gelen “polites” ya da dünya anlamına “ kosmos" kelimesinden türetilmiş olan kozmopolit, yunanca kökenli bir kelimedir. Ayrıca Kozmopolit, evren yurttaşlığı ya da dünya yurttaşlığı gibi anlamlara da gelmektedir. Fakat insanların günlük yaşantısında “ çeşitli kimseleri barındıran topluluk” anlamında kullanılır ve çeşitlilik ve farklılık kavramlarını belirtmektedir.

Örneğin; babası Rus, annesi Alman, bakıcısı İngiliz ve yaşadığı yer Japonya olan biri ve bütün bu ailesel ve çevresel faktörlerden birine odaklanmak yerine her birine ayrı bir önem ve değer veren kişidir. Kozmopolitan bireyler genel olarak ırkçılığa, bölücülüğe, bireylere, toplumlara ve kültürel değerlere ve saygısızlığa karşı olan kimselerdir. Bir kozmopolitan için her insan, her devlet, her ırk, her görüş ve her düşünce değerli olabilir.

Kozmopolit, kişinin insanlık ismi verilen büyük bir komüniste aitliği savunan, yerel niteliğin yerini evrensel bağlılığın aldığı ve evrensel düşüncelerin benimsendiği bir dünya görüşüdür.

Kozmopolit TDK Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre kozmopolit kelimesinin kelime anlamı; kozmopolit olma durumu şeklinde verilmektedir. Evrendeş ya da yurttaş olarak da tanımlanan kozmopolit, birçok ulusun insanları içerisinde barındırma durumuna verilen bir isimdir. Kısacası dünya vatandaşı olarak kabul görülmüş ve aynı ahlak kurallarını benimseyen bir toplumu ya da toplumları açıklamaktadır.