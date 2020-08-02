İthafen ne demek? İthafen nedir? İthafen TDK kelime anlamı

İthafen kökeni Arapçadan gelen bir kelimedir. Türkçede amacına uygun şekilde oldukça fazla kullanılır. Özellikle pek çok yazılı kaynakta ve romanlarda sıkça karşılaşılan kelimelerden biridir. TDK açısından ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Genel olarak duyguları ya da düşünceleri, bir ürün veya bir nesneyi, sevilen bir kişiye adamak’ anlamına geldiğini söylemek mümkün.

İthafen Ne Demek?

Özellikle insanlar açısından İthafen kelimesi daha çok kullanılır. Herhangi bir duygu ve düşünceyi anlatmak amaçlı veya bir durum iletmek için bu kelime ele alınır. Tabii sadece canlı varlıklar için değil cansız varlıklar adına da geçerli olan ve kullanılan bir kelimedir.

‘’Bu mektubu sana ithafen kaleme alıyorum.’’

Yukarıdaki cümlede mektubun karşıdaki kişi baz alınarak duygu ve düşüncelerin aktarılması şeklinde ifade etmek mümkün. Yani bu mektubun karşı kişiye ve onun için yazıldığını anlatmaktadır.

İthafen TDK Kelime Anlamı

İthafen kelimesinin anlamı için TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘Bir kişinin duygu ve düşüncelerini karşı tarafa adaması’ anlamı bizi karşılıyor. Bu durum bir insan ya da bir hayvan olması ile beraber farklı bir nesne ya da ürün olabilir. Gündelik yaşamın içerisinde bu kelimeyi rahatlıkla kullanabilir ya da gördüğünüz zaman cümleyi daha iyi anlayabilirsiniz.