İstidat ne demek? İstidat nedir? İstidat TDK kelime anlamı

Birçok kişi sık kullanılmayan kelimeleri duyduğunda kelimeyi ne anlama geldiğini öğrenmek için araştırmaya girişir. Bu kelimelerden bir tanesi de istidat kelimesidir. Yeni karşılaşan kişiler İstidat kelimesi ile ilgili araştırma yapma ihtiyacı hisseder.

İstidat Ne Demek?

İstidat kelimesi günlük hayatta kullanılan kelimeler arasında yer alır. Uzun yıllardır dilimizde var olan kelimelerden bir tanesidir. İstidat Arapça kökenli bir kelimedir. Özellikle İslamiyet'in kabulü ile birlikte Arapçadan birçok kelime dilimize girmiştir. Bu kelimelerden bir tanesi olan istidat kelimesi yetenek anlamına gelmektedir.

Dilimizde birçok yabancı kelime bulunmaktadır. Coğrafi konumu itibariyle farklı kültürlerden etkilenmiş olan dilimize farklı kelimelerin girmesine neden olmuştur. İstidat kelimesi de yetenek anlamına gelen bir kelimedir.

İstidat TDK Kelime Anlamı

İstidat kelimesi günümüzde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Ancak kelimeyi ilk defa duyanlar kelime ile ilgili araştırmaya girişir. Dilimize giren sözcüklerin incelendiği ve yer aldığı Türk Dil Kurumu birçok kelimenin anlamını da barındırmaktadır. İstidat kelimesinin en doğru anlamına Türk Dil Kurumu sitesinden ulaşılmaktadır. İstidat Türk Dil Kurumu sitesinde yetenek anlamına gelmektedir.