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Haber Giriş: 02.08.2020 - 00:59,Son Güncelleme:

İntibak ne demek? İntibak nedir? İntibak TDK kelime anlamı

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İntibak ne demek? İntibak nedir? İntibak TDK kelime anlamı
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İntibak, bir duruma, ortama ya da çevreye alışma ve uyma anlamına gelir. Pek çok kullanım alanı vardır ve kullanıldığı yere göre anlam kazanır. İntibak kelimesinin ne anlama geldiğini bu yazımızdan öğrenebilir ve günlük olarak kullanabilirsiniz. Bu yazımızda intibak nedir? Hangi anlamlarda kullanılır tüm detayları ile derledik.

İntibak kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelime eski kaynaklarda daha çok kullanılıyor yeni kaynaklarda çok fazla yer almıyor.

 İntibak Ne Demek?

 İntibak, maddi ve manevi her türlü koşula uyum sağlama anlamında kullanılabilen bir sözcüktür. Aynı zamanda bir çevreye, ortama ve duruma kolay uyum sağlama ve kısa süre içinde iki durumun birbirine uyması anlamına gelir. İntibak kelimesini günlük hayatta kullanım alanına göre pek çok anlamda kullanabilirsiniz. Günümüzde özellikle de emekli maaşlarında yapılacak düzenlemelerin haberlerinde duyduğumuz intibak sözcüğü, son zamanlarda sıkça karşımıza çıkıyor.

 İntibak TDK Kelime Anlamı

 İntibak kelimesi, kolayca bir duruma ve ortama uyum sağlama anlamına gelir. İntibak sözcüğü, Arapça kökenli ve eski bir kelime olması sebebi ile eski kaynaklarda günümüze nazaran daha çok kullanım alanı buluyor. Bu sözcük kullanıldığı cümledeki anlama göre değişiklik gösteriyor. Günümüzde hala bazı resmî yazışmalar ve kaynaklarda kendine yer bulan intibak sözcüğü günlük hayatımızda karşımıza sıkça çıkıyor. İntibaksız sözcüğü ise, bulunduğu ve yaşadığı ortama alışmakta ve uyum sağlamakta zorluk çekmek anlamında kullanılıyor.

 

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