İdeoloji ne demek? İdeoloji nedir? İdeoloji TDK kelime anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olarak ideoloji kelimesi siyasal bir sözcüktür. Aynı zamanda kökeninin İngilizceye dayandığını da söylemek mümkündür. TDK üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan; bir partinin, bir hükümetin ya da bir grubun davranışlarına yön vermiş olan politik, hukuki, siyasal ve felsefe ya da dini açıdan düşünceler bütünü’ şeklinde bir ifadesi bulunmaktadır.

İdeoloji Ne Demek?

İdeoloji aslına bakılırsa kısaca bir fikri alarak o fikir üzerinden inancını göstermek şeklinde ifade etmek mümkün. Bu inanç daha çok toplumsal ve siyasal öğretilerden oluşmuş, parti ve hükümet ile grubun davranışlarına ortaya çıkaran fikir veya düşünceler bütünü şeklinde değerlendirilir.

İdeoloji TDK Kelime Anlamı

TDK üzerinden ideolojik kelimesine bakıldığında, ‘siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, hükümet ya da parti ve grubun davranışlarını temel alan, politik, siyasal, hukuki, dini ya da felsefi düşüncelerin tamamı’ olarak anlam üzerinden karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamı ile cümle içerisinde kullanmak gerekirse;

‘’Bir başka milletin ideolojisini benimsemenin, topyekün intihar ve cinayetten başka bir şey olmadığından haberleri yok.’ S. Ayverdi

Bu şekilde siz de cümle içerisinde kullanabilir ya da farklı yerlerde gördüğünüz zaman cümleyi daha iyi anlayabilirsiniz.