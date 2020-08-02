Haiz ne demek? Haiz nedir? Haiz TDK kelime anlamı

Kökeni Arapça olan haiz kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda belirtilmiştir. Haiz kelimesi günlük hayatta kullandığımız kelimelerden birisidir Bu sebeple kelimenin anlamını bilmekte yarar vardır.

Haiz Ne Demek?

Haiz ne demek sorusu pek çok kişi tarafından sorulan bir sorudur. Haiz elinde bulunduran, taşıyan ve bir şeyi olan anlamı taşımaktadır. Ayrıca haiz olmak kelimesi de sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Haiz olmak bir niteliği taşımak manasına gelir.

Haiz TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dilimizde bulunan ve yabancı kökenli olup dilimize yabancı dilden geçmiş kelimelerin anlamları yer almaktadır. Haiz kelimesini de Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtmiştir. Türk Dil Kurumuna göre haiz kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır;

- Bir şeyi olan, elinde bulunduran ve taşıyan

Ayrıca Türk Dil Kurumu dilimizde deyim olarak kullanılan haiz olmak kelimesinin anlamını da belirtmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde haiz olmak deyimi elinde bulundurmak ve taşımak manasına gelmektedir. Haiz olmak deyimine örnek şu şekilde verebiliriz;

- Haiz olduğu başarılar bizim için uygundur.