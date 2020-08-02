Eritrosit ne demek? Eritrosit nedir? Eritrosit TDK kelime anlamı

Kökeni Fransızcaya dayanan eritrosit kelimesi, günümüzde Türkçeye yerleşmiş olan yeni kelimelerden biridir. Özellikle bilimsel açıdan büyük bir öneme sahip kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ise, ‘Alyuvar’ olarak öne çıkıyor.

Eritrosit Ne Demek?

Eritrosit, ‘alyuvar’ anlamına gelir. Yani diğer bir deyişle alyuvar hücrelerini anlatır. Bu anlamı ile fen bilimleri içerisinde biyoloji konusunda çok sık kullanılmakta ve geçmektedir. Özellikle öğrencilerin merak ettiği ve internetten araştırdığı kelimeler içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda bilimsel açıdan pek çok farklı kitapta, alyuvar kelimesi yerine eritrosit Sözcü kullanılmaktadır.

Eritrosit TDK Kelime Anlamı

Bilimsel makalelerde ve daha pek çok farklı yerde eritrosit kelimesi ile son zamanlarda sık karşılaşılır. Ancak artık Türk Dil Kurumu açısından da bakıldığı zaman Türkçeye yerleşmiş sözcükler içerisinde yer almaktadır. Anlamı ise, ‘alyuvar’ karşılığını taşımaktadır. Özellikle biyoloji konusu açısından alyuvarlar anlatılırken daha çok eritrosit kelimesi kullanılmaktadır.

Bu kelime ile karşılaştığınız zaman cümle içerisinde hangi anlama geldiğini artık kolayca idrak edebilirsiniz. Özellikle pek çok makalede ve yazılı eserlerde sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Fen bilimleri arasında dünya çapında ortak bir kelime olması ile beraber, artık Türkçede yer alan kelimelerden biridir. Amaca uygun farklı yerlerde değerlendirilebilir.