Demografik ne demek? Demografik nedir? Demografik TDK kelime anlamı

Kelime anlamı açısından demografik, ‘Nüfus bilimsel’ şeklinde karşılık buluyor. Toplum nüfusunu inceleyen ve bunlar üzerinden veriler elde eden demokrasi kelimesinden türemiş bir sözcüktür.

Demografik Ne Demek?

Bir popülasyon içerisinde organizmaların sayısını ve bu sayının zamanla değişmesi üzerinde inceleme yapan alan demografi olarak bilinmektedir. Bu kelime açısından demografik ise toplumsal yapı kapsamında organizmanın sayısını belirlemek amaçlı yapılan bilimsel çalışma şeklinde ifade etmek mümkün. Nüfus bilgisi üzerinden gerekli verilerin elde edilmesi kapsamında çalışmaların bilimsel bütün olarak da nitelenebilir.

Demografik TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman demografi kelimesi, ‘toplum bilimsel’ kelime grubunun üzerinden ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Yani diğer bir değişle herhangi bir toplum içerisindeki nüfusun incelenmesi ve bunun üzerinden veri toplanması şeklinde anlatılır.

Bu verilerin toplanabilmesi için yapılan çalışmalar bütünü olarak bilimsel işlem niteliği kazanmaktadır. Toplumda yer alan tüm organizmaların sayısı ile beraber zaman içerisindeki değişim üzerinden incelemek demografi olarak biliniyor. Bu çalışmaların bilimsel ismi ise demografik şeklinde ele almaktadır. Önemli bilimsel eserler de ve pek çok kitap ile beraber farklı yerlerde bu kelime ile karşılaşmak mümkün.