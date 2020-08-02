Cihat ne demek? Cihat nedir? Cihat TDK kelime anlamı

Arapça kökenli olan cihat, kelime anlamı olarak mücadele, din uğruna yapılan savaş anlamına gelir.

Cihat TDK kelime anlamı

Cihat kelimesinin Türk Dil Kurumundaki kelime anlamı, din uğruna yapılan savaş, taraflar ve yönler anlamına gelir. Özellikle de günümüzde televizyonda ve internet ortamında tartışma programlarında ve makalelerde karşımıza sıkça çıkan Cihat kelimesi, İslam dini uğruna yapılan büyük savaşları anlatır. Arapça kökenli bir kelime olan cihat kelimesi bu anlamı ile de mücadele demektir.

Cihat Ne Demek?

Cihat, mücadele, mübadele, yönler, taraflar ve din uğruna yapılan savaşlar demektir. Arapça kökenli bir kelime olan ve dilimize uzun yollar önce yerleşen cihat kelimesi, geçmişte din uğruna yapılan savaşları anlatır. Aynı zamanda tarihte de din için yapılan pek çok savaş için cihat savaşı denir. Bu savaşlar çok eskilerden beri yapıldığı için dilimizde önemli bir yer ediyor.

Cihat savaşları, islam dininin yayılmasını önlemek isteyenlere karşı verilmiş bir mücadeledir. Cihat kelimesinin anlamı da buradan gelmektedir ve mücadele olarak tanımlanmaktadır. Cihat, yönleri, tarafları ve mücadeleyi simgeler. Günümüzde de cihat bu anlamı ile kullanılıyor.