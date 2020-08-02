Betimleme ne demek? Betimleme nedir? Betimleme TDK kelime anlamı

Betimlemenin anlamı, sözcüklerle resim yapabilme sanatıdır. Betimleme hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir.

Betimleme TDK Kelime Anlamı

Betimleme TDK’daki anlamı ile tasarlama, göz önünde canlandırma, bir şeyi söz ya da yazı ile anlatma ve tasvir etme demektir. Betimlemede varlıkların kendine has özellikleri vurgulanır. Yazarlar genellikle bir manzarayı ya da varlığı betimlerken niteleyici sözleri kullanır. Genellikle de öykülerde, hikayelerde, masallarda ve şiirlerde betimleme yapılır. Betimlemenin amacı, anlatılan bir şeyin göz önünde canlandırılmasını ve tasvir edilmesini kolaylaştırmak ve okuyucuların ya da dinleyicilerin hikayenin içine girmesini de sağlamaktır.

Betimleme Ne Demek?

Betimlemede bir varlığın belirleyici özelliklerinin, niteleyicilerle anlatılması ve okuyucuların gözünde onu canlandırmasını sağlaması amaçlanır. Betimlemede okuyucuların gözünde bir resim oluşturmak amaçlanır. Bunun İçin anlatımda konuyla alakalı niteleyici sözcükler bulunmalıdır. Yazıyı okuduğunuz zaman aklınıza bir resim geliyorsa o bölümde betimleme var demektir. Betimleme bir diğer anlamıyla da nesnel gerçeklikte olgu ve fenomenleri dinsel tanımlamalar sayesinde çıkaran bilimsel bir tanıtma yöntemi ve aracıdır. Betimleme deneye ve gözleme dayalıdır. Betimleme, kullanıldığı yere göre farklı anlam taşıyabilir.