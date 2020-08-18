Asil ne demek? Asil nedir? Asil TDK kelime anlamı

Arap kökenli bir kelime olarak Asil Türkçede yerleşik biçimde oldukça fazla değerlendirilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman, ‘soylu’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda farklı anlamları üzerinden de ele alınan ve gündelik yaşamda kullanılan bir kelimedir.

Asil Ne Demek?

Özel anlamları ile beraber asil kelimesi özellikle insanlar için kullanılan bir kelimedir. Anlamları ise şu şekildedir;

- Soylu

- Yüce duygularla yapılan

Bu şekilde iki değişik anlamı ile beraber amaca uygun hedefe göre değişik yerlerde değerlendirebilir.

‘’O asil bir aileden geliyor.’’

Bu cümle yukarıdaki ilk anlamı yani, ‘soylu’ ifadesi üzerinden ele alınmıştır.

‘’Bu çok asil bir davranıştı.’’

Bu cümle ise ikinci anlamı olan, ‘yüce duygularla yapılan’ ifadesi üzerinden ele alınmış bir cümle olarak öne çıkıyor.

Bu şekilde farklı anlamları ile beraber gündelik hayatın içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece insanlar değil hayvanlar ya da pek çok eşya ve tarihi açıdan da bu kelime kullanılabilmektedir. Örneğin, ‘asil bir duruş’ ifadesi kapsamında birçok eşya için öne çıkarmak mümkün. Aynı zamanda farklı yazılı kaynaklarda ve eserlerde de yaygın kullanılan bir kelimedir.