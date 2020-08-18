Anafor Ne Demek? Anafor Nedir? Anafor TDK Kelime Anlamı

Anafor kökeni Rumcadan gelen bir kelimedir. Ancak uzun yıllardır Türkçede kullanılan ve artık Türkiye'de yerleşik şekilde değerlendirilen sözcükler içerisinde yer alıyor. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman genel olarak, ‘girdap’ anlamı ile kullanılmaktadır. Ancak gerçek anlamının yanı sıra aynı zamanda mecazi anlam üzerinden de anafor ele alınabiliyor.

Anafor Ne Demek?

İki değişik anlamı ile beraber anafor kelimesini TDK üzerinden tanımlamak mümkün.

- Girdap.

- Karmakarışık olan bir durum.

Bu iki anlamı ile beraber cümle içerisinde kullanabilir ya da tek başına değerlendirebilirsiniz. Türk Dil Kurumu açısından her iki anlam da geçerliliğini korumaktadır.

‘’Korkunç bir anaforun öfkesine kapılmış, sağa sola savrulup duruyorlar.’’ A. İlhan

Aynı zamanda ters akıntı şeklinde ifade edilen bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Çok fazla kullanılmasa bile yolsuzluk yapmak suretiyle elde edilen şey olarak da kullanıldığı söylenebilir. Ancak anafor daha çok girdap karşılığı üzerinden ele alınmakta ve farklı yerlerde kullanılmaktadır. Bu kelime ile karşılaştığınız zaman artık konuyu çok daha iyi biçimde anlayabilirsiniz. Ayrıca gündelik yaşamda her iki anlamı üzerinden de değişik yerlerde değerlendirmeniz mümkün.