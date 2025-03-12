‘Sözlük TV’ spikeri öğrenciler

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Türkçe öğretmenleri Harzem Gençoğlu ve Fatma Turhan Özşahin, günlük yaşamda bazı kelimelerin anlamından farklı ve yanlış yerde kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yapmaya karar verdi. Öğretmenler ile 15 öğrenci, Türkçe kelimelerin doğru anlamlarıyla kullanılması amacıyla “Sözlük TV” projesini hayata geçirdi. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından belirlenen kelimelerin anlamlarını Türk Dil Kurumu yayınlarından öğrenip kamera karşısında anlatıyor. Çekilen videolar, YouTube’da “Sözlük TV” kanalında yayınlanıyor.

KENDİLERİNİ DAHA İYİ İFADE EDİYORLAR

Okulun müdürü Gönül Canan, öğrencilerinin günlük hayatta daha fazla kelimeyle cümle kurup kendilerini ifade etmeleri ve sözcük dağarcıklarını zenginleştirmeleri amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Canan, Türkçe’de 600 binden fazla kelime olduğunu, proje kapsamında çok sayıda kelimeye Sözlük TV’de yer vermeyi planladıklarını ifade etti. Öğrencilerinin proje sonrası farklı kelimelerle kendilerini ifade ettiklerini görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Canan, şunları kaydetti:

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“Başlamadan öncesiyle şimdiyi kıyaslarsak çocuklar artık kelimeleri daha çok fark etmeye başladılar. Artık bir şey dinlerken, yarışmaya katılırken, eser okurken ya da konuşurken kelimelerini daha seçerek kullandıklarını, artık daha çok araştırmaya odaklandıklarını fark ediyoruz. Bu da mutluluk verici. Haftada 20 kelimeden yola çıkarsak yıl sonuna geldiğimizde ‘1000 kelimeyi geçeriz’ diye düşünüyoruz. Bu tabii sürekliliği olacak bir proje ve her yıl katlanarak devam edecek, dev bir dijital sözlüğe dönüşecek inşallah. Şu an okulumuzun YouTube kanalı üzerinde bir video listesi olarak devam ediyor. İlerleyen aşamalarda müstakil web sitesine dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

Öğrencilerden Egemen Nalbant da hazırladıkları videolarla insanlara bilmedikleri kelimenin anlamlarını öğrettiklerini söyledi. Projenin kendisine de katkı sağladığını anlatan Nalbant, hazırladıkları videoları birçok kişinin izlediğini kaydetti. Öğrencilerden Hilal Avcı da proje sayesinde anlamanı bilmediği birçok kelime öğrendiğini bildirdi.