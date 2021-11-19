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Sözlük kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sözlüğün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Sözlük#Eş Anlamlısı
Sözlük kelimesinin eş anlamlısı nedir Sözlüğün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunan sözlük kelimesi birçok kelimenin anlamını öğrenmek ve kelimelerin eş anlamlarını bulmak için kullanılan bir araçtır. Sözlük kelimesinin eş anlamlı olan kelimeler de bulunmaktadır. Sözlük kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir ve Türk Dil kurumuna göre sözlük kelimesi ile ilgili örnek cümleler nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Sözlük kelimesi yabancı dil öğrenmek ve bir dilde kullanılan kelimelerin anlamlarını bulmak için kullanılan yazıları ifade etmektedir.

Sözlük Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Kelimeler Nelerdir?

Sözlük kelimesinin eş anlamlı olan kelimeler kamus, lügat, açıklayan ve diksiyoner kelimeleri olarak bilinmektedir. Kamus ve lügat kelimeleri eski dönemlerde kullanılan diksiyoner ve açıklayan kelimeleri ise son zamanlarda kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır.

 Türk Dil Kurumuna Göre Sözlük Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri İle Örnek Cümleler

 Türk Dil kurumuna göre sözlük kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

 Öğrenciler eski kaynakları bir bir inceleyerek farsça kelimelerin anlamalarını lügat ile öğrendiler.

 Yaşamda insanlara ne yapmaları gerektiğini anlatan kısayol olan bir kamus olsaydı keşke.

 Optimizasyon konusunda yeterlilikleri ve gerekli bilgileri edinmek için diksiyoner takip etmelisiniz.

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 Kalbimdeki üzüntüyü ne kadar anlatsam da kelimeleri açıklayan bir araç yok mlaesef.

 Osmanlıca lügat bulup yeniden derslere başladım.

 Yurtdışına çıktığımda ilk aldığım yabancı dili iyi açıklayan bir kamus oldu.

 Her dilin kendine ait lügati olması iletişimi sağlamak için araçtır.

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#TDK#Sözlük#Eş Anlamlısı

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