Sözlü Anlatım Türleri Nelerdir? Sözlü Anlatım Biçimleri Örnekleri İle Konu Anlatımı

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Sözlü anlatım türlerine baktığımız zaman birçok başlık görmek mümkündür. Her anlatım türünde olduğu gibi sözlü anlatım türünde de birçok özellik bulunmaktadır. Bu özellikleri öğrenerek sözlü anlatımları daha doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Sözlü Anlatım Türleri Nelerdir?

Sözlü anlatım türleri kendi aralarında özellikleri bakımından ayrılmaktadırlar. Yani her sözlü anlatım türünün diğerine göre farklı bir özelliği bulunabilir.

Söylev (Nutuk/Hitabet)

Konferans

Panel

Forum

Münazara

Sempozyum

Açık Oturum

Mülakat (Görüşme)

Tartışma

Sunum

Sözlü Anlatım Biçimleri, Örnekleri İle Konu Anlatımı

Söylev (Nutuk/Hitabet)

Sözlü anlatım türleri arasında yer alan söylev, nutuk veya hitabet olarak da bilinir. Düşünce ve duyguların bir topluluğa karşı aktarılmasına dayalı bir anlatım şeklidir. Söylev sunan kişinin ikna kabiliyetinin iyi olması lazımdır.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu 'Nutuk' adlı eser en önemli söylev örneğidir.

Konferans

Sözlü anlatım türlerinden bir diğeri ise konferans olarak bilinmektedir. Konferans; sanat ve bilim başta olmak üzere konuşmacıların izleyicilere karşı yapmış oldukları anlatım türüdür. Konferansı veren kişi sanatçı, düşünür veya buna benzer kişilerden olabilir. Yani konuşmacının verilen konu hakkında uzman olması lazımdır.

Örneğin 'Edebiyat Sevgisi' isminde bir konferansı şair olan bir isim verebilir.

Panel

Önemli sözlü anlatım türlerinden biriside paneldir. Panel, en az 3 ve en fazla 6 kişiden oluşan konuşmacılar ile yapılmaktadır. Bir başkan ve konuşmacılar bir araya gelerek sorun veya konuyu tartışırlar. Panel yaparken küçük bir dinleyici grubu olması yeterlidir.

Panele örnek olarak 'Kadına Şiddet Paneli' verilebilir. Bunun gibi farklı konularında panelde olması mümkündür.

Forum

Forum, güncel olan bir konunun hazırlık yapılmadan konuşulmasıdır. Forum yapılırken dinleyicilerde bu tartışmaya katılabilir.

Örneğin, yakın zamanda ortaya çıkan ekonomi politikası hakkında forum açılarak fikir alışverişi yapılabilir.

Münazara

Münazara en çok ilgi çeken sözlü anlatım türleri arasında bulunmaktadır. Çünkü münazara yapılırken aynı konu hakkında zıt görüşler dile getirilir.

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Örneğin bir grup teknolojinin eğitimde iyi olduğunu savunurken diğer grup ise kötü olduğunu söyleyebilir. Görüldüğü üzere konu aynı olurken görüşler zıt yöndedir.

Sempozyum

Günümüzde sıkça yapılan sempozyumlar bilimsel ve düşünsel açıdan önem arz etmektedir. En az 3 ve en fazla ise 6 kişiden oluşmaktadır. Dinleyici grubu ise küçük bir topluluk olabilir.

'Gençler ve Siyaset' ismi ile bir sempozyum yapmak mümkündür.

Açık Oturum

Toplumun genelini ilgilendiren bir konu hakkında yapılmaktadır. Tartışmanın amacı ise ele alınan konuyu topluma anlatmaktır. Açık oturum için seçilen konunun toplumun tamamını ilgilendirmesi gerekmektedir. Ayrıca güncel bir konu olması lazımdır.

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'Eğitimde Yeni Sistemin Faydaları' isminde bir açık oturum yapılabilir.

Mülakat (Görüşme)

Mülakat veya görüşme, soru ve cevap şeklinde yapılan bir sözlü anlatım türüdür. Soru ve cevap yapılan kişinin tanınmış veya alanında yetkin birisi olması lazımdır.

Örneğin Reşat Nuri Güntekin ile hayattayken yapılmış olan soru ve cevap şeklindeki görüşmeye mülakat denir.

Tartışma

Farklı görüşe sahip olan kişilerin bir araya gelerek bir konu hakkında düşüncelerini ortaya koymalarıdır. Tartışmaya katılan kişiler karşı tarafın haksız olduğunu ortaya koyarlar. Her konuda tartışma yapmak mümkündür.

Örneğin eğitim sisteminin iyi veya kötü olduğu hakkında tartışma yapılabilir.

Sunum

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Bilgileri yenilemek veya önemli noktaları ortaya çıkarmak için sunum yapılır. Ayrıca bir çalışma sonucunu açıklamak içinde sunum yapılır.

Örneğin 'Birinci Dünya Savaşı' hakkında bir sunum yapılabilir.