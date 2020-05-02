Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini söyledi. Selçuk, Twitter hesabından sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu.
Öğretmen adaylarının başvurularını nasıl yapabileceğine ilişkin tabloyu da paylaşan Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
EN ÇOK ATAMA SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE
MEB, 60 alanda 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen atası yapacak. En çok atama yapılacak alan ise şöyle:
|ALAN ADI
|KONTENJAN
|Sınıf Öğretmenliği
|2.831
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|1.801
|İngilizce
|1.739
|İlköğretim Matematik
|1.701
|Okulöncesi Öğretmenliği
|1.518
|Türkçe
|1.300
|Özel Eğitim
|1.118
|Fen Bilimleri
|1.026
|Beden Eğitimi **
|810
|Sosyal Bilgiler
|665
** Beden Eğitimi alanı için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90’ı daha sonra yapılacak Milli Sporcuların atama işlemi için kullanılacak
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
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