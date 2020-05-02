Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak

Öğretmen adaylarının başvurularını nasıl yapabileceğine ilişkin tabloyu da paylaşan Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EN ÇOK ATAMA SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

MEB, 60 alanda 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen atası yapacak. En çok atama yapılacak alan ise şöyle:

ALAN ADI KONTENJAN Sınıf Öğretmenliği 2.831 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.801 İngilizce 1.739 İlköğretim Matematik 1.701 Okulöncesi Öğretmenliği 1.518 Türkçe 1.300 Özel Eğitim 1.118 Fen Bilimleri 1.026 Beden Eğitimi ** 810 Sosyal Bilgiler 665

** Beden Eğitimi alanı için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90’ı daha sonra yapılacak Milli Sporcuların atama işlemi için kullanılacak

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?





