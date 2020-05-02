MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriSözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak
GeriEğitim Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini söyledi. Selçuk, Twitter hesabından sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu.

Öğretmen adaylarının başvurularını nasıl yapabileceğine ilişkin tabloyu da paylaşan Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EN ÇOK ATAMA SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE
MEB, 60 alanda 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen atası yapacak. En çok atama yapılacak alan ise şöyle:

ALAN ADIKONTENJAN
Sınıf Öğretmenliği2.831
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1.801
İngilizce1.739
İlköğretim Matematik1.701
Okulöncesi Öğretmenliği1.518
Türkçe1.300
Özel Eğitim1.118
Fen Bilimleri1.026
Beden Eğitimi **810
Sosyal Bilgiler665

** Beden Eğitimi alanı için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90’ı daha sonra yapılacak Milli Sporcuların atama işlemi için kullanılacak

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle