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Sözleşmeli öğretmenlerin aile tayinleri 22 Ağustos’ta

Güncelleme Tarihi:

#Meb#Tayin#Öğretmen
Sözleşmeli öğretmenlerin aile tayinleri 22 Ağustos’ta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 19:09

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, MEBBİS resmi adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Atama işlemleri 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

 

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 23 Ağustos'tan itibaren yapılacak.

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#Meb#Tayin#Öğretmen

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