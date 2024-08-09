Sözleşmeli öğretmenlerin aile tayinleri 22 Ağustos’ta

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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, MEBBİS resmi adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Atama işlemleri 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 23 Ağustos'tan itibaren yapılacak.