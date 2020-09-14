Sözleşmeli öğretmenler 18 Eylül’de göreve başlıyor
MEB, 1 Eylül’de atanan sözleşmeli öğretmenler ile16 Temmuz’da sözleşmeli öğretmen olarak atanan milli sporcuların kararnamelerini 18 Eylül’de il milli eğitim müdürlüklerine gönderecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Eylülde ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile milli sporcu kapsamında 16 Temmuz’da atanan sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül’de il milli eğitimi müdürlüklerine gönderilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, atama duyurularında göreve başlama sırasında isteneceği belirtilen belgelerle birlikte 18 Eylül itibarıyla göreve başlamak üzere atandıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. MEB tarafından Eylül ayı başında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilmişti.
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