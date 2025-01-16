Sözleşmeli öğretmen yönetmeliği yayımlandı

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan dahilinde her bir öğretmenlik alanı için Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puanı üstünlüğüne göre belirlenecek. Sosyal Hizmetler Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hazırlık eğitimine alınacaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bunlarda MEB-AGS şartı aranmayacak. Milli sporcular, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan hükümler doğrultusunda öncelik durumlarına göre hazırlık eğitimine alınacak. Engelli adayları ise EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. MEB-AGS puanları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

Haberin Devamı

ADAYLARA 2 KEZ TERCİH HAKKI VERİLECEK

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, ilgili kanunda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınacak ve adaylara 2 kez tercih hakkı verilecek. Tercihlerine yerleşemeyenlerin ve tercihte bulunmayanların atamaları Bakanlık tarafından kurayla yapılacak. Eğitim kurumlarına yerleştirilme işlemleri hazırlık eğitiminin bitiminden itibaren 2 ay içerisinde tamamlanacak. Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il ya da ilçe milli eğitim müdürü arasında hizmet sözleşmesi imzalanarak görevlere başlanacak. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecek.