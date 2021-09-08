Sözleşmeli öğretmen başvuruları uzatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Her ikisi de 30 Eylül itibarıyla bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunlu. Başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır” ifadesine yer verildi. Eşlerden birinin en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.

BAKANLIK BELİRLEYECEK

Her ikisi de bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan ve tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, durumları göz önünde bulundurularak Bakanlıkça uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebilecek.

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, resmi eğitim kurumlarında en az 1 yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı ile atanmak üzere başvuruda bulunabilecek.