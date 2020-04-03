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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 03.04.2020 - 18:29,
Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu
MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini açıkladı. MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini //personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.
EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 10 ALAN
|ALAN ADI
|KONTENJAN
|Sınıf Öğretmenliği
|2.831
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|1.801
|İngilizce
|1.739
|İlköğretim Matematik
|1.701
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|1.518
|Rehberlik
|1.373
|Türkçe
|1.300
|Özel Eğitim
|1.118
|Fen Bilimleri
|1.026
|Beden Eğitimi
|810
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