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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 03.04.2020 - 18:29,Son Güncelleme:/

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu

MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini açıkladı. MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini //personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 10 ALAN

ALAN ADIKONTENJAN
Sınıf Öğretmenliği2.831
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1.801
İngilizce1.739
İlköğretim Matematik1.701
Okul Öncesi Öğretmenliği1.518
Rehberlik1.373
Türkçe1.300
Özel Eğitim1.118
Fen Bilimleri1.026
Beden Eğitimi810

 

TÜM ALAN VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

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