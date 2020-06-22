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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 16:03,Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu

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Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu
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Sözleşmeli öğretmen adayları, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı. Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

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