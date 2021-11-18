Sözleşme nedir, ne anlama gelir? Sözleşme nerelerde Yapılır? Sözleşmenin TDK sözlük anlamı..

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Sözleşme kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Anlaşma 2- Ahit 3- Kontrat 4- Mukavele 5- Protokol 6- Akit 7- Misvak 8- Taahhüt

Sözleşme Ne Demek?

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözleşme kelimesinin sözlük anlamı, en az iki kişinin bir şeyi gerçekleştirmek üzere birbirine söz vermesi demektir.

Sözleşme Ne Anlama Gelir?

Sözleşme kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir:

İlk Anlamı: Karşılıklı söz verme eylemi

İkinci Anlamı: Belli başlı yaptırımları kapsayan taahhütname

Üçüncü Anlamı: Kişi ve kurumlar tarafından imzalanan mukavele

Sözleşme Nerelerde Yapılır?

Sözleşme resmi kurumlarda yapılır. Örneğin avukat ile müvekkilin yaptığı sözleşmeler hukuk bürolarında yapılır. Bunun dışında sözleşmelerin hazırlanıp imzalandığı yerler şu şekilde sıralanabilir:

1- Uluslararası şirketler

2- Futbol kulüpleri

3- Mağazalar

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Sözleşme Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Eğer şu an aboneliğinizi iptal ettirirseniz, sözleşme gereği tazminat ödemek zorunda kalırsanız.

2- Chelsea, usta golcü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.