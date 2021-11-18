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Sözleşme nedir, ne anlama gelir? Sözleşme nerelerde Yapılır? Sözleşmenin TDK sözlük anlamı..

Sözleşme nedir, ne anlama gelir Sözleşme nerelerde Yapılır Sözleşmenin TDK sözlük anlamı..

12 Temmuz 1932 tarihinde yapılan dil devriminden sonra isim ve fiil köklü kelimelerden birçok yeni sözcük türetilmiştir. O sözcüklerden biri olan sözleşme, ''söz'' kelimesinden türetilmiştir. Sözleşme, iki tarafın birbirine söz vermesi demektir. Hukukta ise tüzel ve gerçek kişilerin imzaladıkları taahhütnameye sözleşme adı verilir. Sözleşme ne demek? Sözleşme TDK sözlük anlamı nedir? Sözleşme nerelerde yapılır tüm detayları ile sizler için derledik.

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Sözleşme kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Anlaşma 2- Ahit 3- Kontrat 4- Mukavele 5- Protokol 6- Akit 7- Misvak 8- Taahhüt 

 Sözleşme Ne Demek?  

 Günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözleşme kelimesinin sözlük anlamı, en az iki kişinin bir şeyi gerçekleştirmek üzere birbirine söz vermesi demektir.

 Sözleşme Ne Anlama Gelir?

 Sözleşme kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir:

 İlk Anlamı: Karşılıklı söz verme eylemi

 İkinci Anlamı: Belli başlı yaptırımları kapsayan taahhütname

 Üçüncü Anlamı: Kişi ve kurumlar tarafından imzalanan mukavele

 Sözleşme Nerelerde Yapılır?

 Sözleşme resmi kurumlarda yapılır. Örneğin avukat ile müvekkilin yaptığı sözleşmeler hukuk bürolarında yapılır. Bunun dışında sözleşmelerin hazırlanıp imzalandığı yerler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Uluslararası şirketler

 2- Futbol kulüpleri

 3- Mağazalar

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 Sözleşme Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Eğer şu an aboneliğinizi iptal ettirirseniz, sözleşme gereği tazminat ödemek zorunda kalırsanız.

 2- Chelsea, usta golcü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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