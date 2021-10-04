Sözgelimi ne demek? Sözgelimi kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Sözgelimi kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle anlamı merak konusu olmaktadır. Sözgelimi kelimesi internette, televizyonda ya da yazılı kaynaklarda karşımıza çıkabilmektedir.

Sözgelimi Ne Demek?

Sözgelimi kelimesi dilimizdeki birleşik kelimelerden bir tanesidir. Günlük hayatta sık sık kullanılır. Bu nedenle anlamı merak konusu olmaktadır. Bir konudan bahsederken konu ile alakalı örnek verileceği zaman örnekten önce bu kelime kullanılmaktadır.

Sözgelimi Kelimesinin TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

Sözgelimi kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı da insanlar tarafından merak edilmektedir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı örneğin, sözgelişi şeklindedir.

Sözgelimi, şu gördüğünüz evde avukat komşularımız oturuyor.

Sözgelimi, bu ormanda geyikler yaşamaktadır.

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Örneklerden de görüldüğü gibi konu ile alakalı örnek verilecekse örneklerden önce sözgelimi kelimesi kullanılabilmektedir. Bu kelime edat olarak kullanılır. Dilimizde pek çok kullanım alanı bulunmaktadır.