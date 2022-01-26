Sözel dersler nelerdir ve hangileridir? Sözel bölümlerde yer alan dersler

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Sayısal, sözel veya eşit ağırlık bölümlerinden hangisi tercih edilirse edilsin bu bölümlerin öğrencilerin gelecekte hangi meslek grupları için seçebileceği konusu bütün öğrenciler açısından son derece büyük öneme sahiptir. Sözel puanına sahip durumdaki adaylar sözel bölümüyle tercih edebilecekleri meslekleri çok fazla merak etmektedir. İlk oturum yani TYT sınavının ardından sözel bölümünü tercih eden öğrenciler ikinci oturum olan AYT’de ne çözeceği ile alakalı olarak da eksiksiz bilgilere sahip olabiliyor.

Sözel Dersler Nelerdir ve Hangileridir?

Sözel, diğer bir tabiriyle TS (Türkçe ve sosyal bilimler) üniversite sınavı sonuçları neticesinde hesaplanan bir puan türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözel bölümünden öğrenci adaylarının almış olduğu puanlar meslek seçiminde çok büyük bir öneme sahip durumdadır. Sözel bölümünde temel mantık ve sözel derslerin içeri için bu alanda yetenekli olan öğrencilerin almış durumda olduğu puanları kapsamaktadır.

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Sözel Bölümlerde Yer Alan Dersler

Sözel öğrencilerinin sınavın ilk oturumu durumunda olan TYT sınavına girmesinin gerekliliği söz konusudur. Bu sınavda Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Matematik içeren testler bulunmaktadır. Fakat Türkçe ve Sosyal bilimlerden elde edilen net sayı ne kadar çok olur ise, öğrenci adayının puanın artması bakımından da o ölçüde yarar sağlaması durumu söz konusudur. Tüm bunların yanında ekstra matematik sorularının çözülmesi durumunda öğrenci adayının aldığı puanda önemli ölçüde artış görülmesi durumu söz konusu olacaktır.

İkinci oturum sınavı olma niteliği barındırmakta olan AYT'de sözel bölümü tercih etmiş durumda olan öğrencilerin katılması gereken bir sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözel öğrencilerinin AYT sınavında çözmesi gerekli olacak olan testler de, Sosyal Bilimler Testi 1, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler Testi 2'dir. Öğrenciler belirtilen bu testleri başarı ile tamamladıkları vakit sözel puanında oldukça önemli ölçüde bir artış söz konusu olur. Sözelde başarı elde eden öğrenciler ise sözel meslek grupları içinden kendilerine en uygun niteliğe sahip durumda olan son derece ideal bir meslek seçimi yapabilmek imkanına sahiptir.

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Sözel bölümde hangi dersler var sorusunun yanıtı ise şu şekilde verilebilir:

1- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2-Türk Dili ve Edebiyatı

3 - İnkılap Tarihi

4 -Dil ve Anlatım

5- Coğrafya

6 -Tarih

7- Psikoloji

8-Felsefe,

9- Mantık

10 -Sosyoloji

11- Yabancı Dil

12- Beden Eğitimi ve Spor

13-Bilgi Kuramı

14- Görsel ve İşitsel Sanatsal

15-Matematik

Kısaltması TS olan yani Türkçe- Sosyal Bilimler olarak bilinmekte olan sözel, YKS sınavında yerini almakta olan bir puan türüdür. Bir TS öğrencisi, bu alanda oldukça iyi olan bir derece elde edebilmek adına şu derslere ağırlık vermelidir:

- Türkçe

- Coğrafya

- Türk Dili ve Edebiyatı

- Felsefe

- Tarih

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

- Matematik

- Sosyal Bilimler-1

- Sosyal Bilimler-2

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Yukarıda belirtilmiş olan dersler hem TYT hem de AYT birlikte verilmiştir. Çoğu TS bölümü öğrencisi matematik dersinin sahip olduğu büyük önemi farkında değildir. Bundan dolayı da matematiğin üzerine gitmemektedir. Bu durum neticesinde ise matematiği yapamayarak matematikten daha da soğumaları söz konusu olmaktadır. Fakat TS grubu içerisinde matematik yapanların oranı son derece düşük olduğundan dolayı puan getirisinin fazla olduğunu n unutulmaması gerekmektedir.