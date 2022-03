Haberin Devamı

Söz yaptıktan sonra her insan yüzük takar. Bu yüzük mutlu bir hayata adım atmak için oldukça gereklidir. Çünkü yüzük takan kişilerin mutluluğu her an hissettikleri görülmektedir. Sözden sonra nişan ve düğün gibi özel günlerde oldukça yakın olacaktır. Burada önemli olan takılan yüzüğün doğru ele ve parmağa takılmasıdır.

Söz Yüzüğü Hangi Ele ve Parmağa Takılır?

Söz yapan kişiler yüzükleri genellikle rastgele takmaktadırlar. Oysaki yüzüğün takılması gereken doğru el ve parmak bulunmaktadır. Bundan dolayı söz yapan kişilerin mutlaka doğru parmağı seçmeleri gerekmektedir.

Çiftlerin ilk adımı atmış oldukları söz törenleri sırasında yüzük takım işlemi yapılmaktadır. Bu yüzük takım işlemi sağ elin yüzük parmağına takılmaktadır. Yüzük çeşitleri ise birbirinden farklı olabilir. Yani söz yüzüğü çeşidi kişilere kalmış bir durumdur. Hangi yüzük olursa olsun söz yüzükleri sağ elin yüzük parmağına takılır.

Sağ elin yüzük parmağı olan parmak hemen serçe parmağın yanında olan parmaktır. Söz yapacak çiftlerin buna dikkat etmesi çok yararlı olacaktır. Böylelikle yüzüğün doğru parmağa takılması kolay bir hale gelecektir.

Sağ elin yüzük parmağına takılan yüzükler sonrasında çiftlerin hayatı daha mutlu bir hale gelecektir. Çünkü bu söz yüzüğü evliliğin ilk adımı olarak bilinmektedir. Bu ilk adımın atılması neticesinde büyük sevinçler ortaya çıkacaktır. Söz yapacak insanlar yüzüklerini sağ elin yüzük parmağına takarak bu töreni oldukça güzel bir şekilde bitirme şansını elde edebilirler.