Söz Var İş Bitirir Söz Var Baş Yitirir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı insanlar ise sözcüklerin dizilimini ve tonlamayı çok iyi yapamazlar. Bundan dolayı bazı durumlarda tonlama iyi yapılmadığında karşısında bulunan kişi sinir olabilmektedir.

Söz Var İş Bitirir Söz Var Baş Yitirir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Söz var iş bitirir söz var baş yitirir atasözünün anlamına bakıldığı zaman şu anlam çıkmaktadır; Sözün kişiler üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Akıllıca söylenmiş cümleler karşısında duran insanı ikna eder, yumuşatır; işlerin olumlu bir şekle girmesini sağlar. Ölçüsüzce ve sert bir şekilde söylenmiş olan sözler ise karşısındakini sinirlendirir, söyleyenin öldürülmesine bile neden olabilir.

Söz Var İş Bitirir Söz Var Baş Yitirir Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Örnek cümle kısmına bakıldığında ise; Etmiş olduğu kelamlar ile belediye başkanını etkilemiş oldu. İşte söz var iş bitirir söz var baş yitirir. Bu cümle örnek olarak verilebilir.