Söz Öbeği Nedir? Cümlenin Söz Öbekleri Nelerdir? Türkçe'de Kullanılan Söz Öbekleri  

Söz öbekleri konusu oldukça geniş olan bir konudur. Birçok özelliği ile dikkat çeken söz öbeklerini örnekler eşliğinde rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Söz öbeği olarak kullanılan çok sayıda kelime vardır.

Söz Öbeği Nedir?

Söz öbeği, en az iki sözcükten oluşan kelime gruplarına ve tamlamalara verilen isimdir. Bitişik olarak yazılan kelimelerde söz öbeği olarak sayılmaktadır. Söz öbekleri isim ve sıfat tamlaması olarak da kullanılabilir.

Örnekler:

- Yeşil elbise (belirtisiz nesne)

- Babamın telefonu (belirtili nesne?)

- Mavi pantolon sana çok yakışmış. (mavi pantolon / sıfat tamlaması)

- Ahmet'in arabasını gördün mü? (Ahmet'in arabası / isim tamlaması)

Yukarıda verilen örneklerin hepsinde söz öbeği bulunmaktadır. Yani söz öbekleri farklı şekillerde kullanılabilir. Önemli olan söz öbeği tanımına uymasıdır.

Cümlenin Söz Öbekleri Nelerdir?

Cümlenin söz öbekleri arasında birçok farklı tür olabilir. Bu türleri cümle içerisinde rahatlıkla bulabilirsiniz.

1- Edat Öbekleri

Okumak için Ankara'ya gitti.

2- İkileme

Usul usul yağmur yağıyordu.

3- Deyimler

Bu yaptıklarıyla gözden düşüyor.

4- Ünlem Grupları

Arkadaşım, canımı yaktı!

5- Tamlamalar

Eskimiş elbiselerini çöpe attı.

6- Fiilimsi Öbekleri

Hızlı koşmalarını söyledi.

7- Sayı Öbekleri

Üç yüz kırk sayfalık kitabı bitirdim.

8- Zarf ve Sıfat Öbekleri

Yapacağı işi çantada keklik gördü.

9- Bağlaç Grubu

Hem okumaya hem de yazmaya düşkündü.

10- Birleşik Sözcükler

Aileme teşekkür ederim.

11- Unvan Grupları

Hakan Bey, kardeşimle konuşmaya gelmişti.

Türkçede Kullanılan Söz Öbekleri Nelerdir?

Türkçede kullanılan söz öbeklerini cümlede yer alan özelliklerine göre değerlendirebilirsiniz. Farklı özelliklerde kullanılan kelimeler olsa da, söz öbeği tanımına uyan kelimeler söz öbeği olarak kabul edilir.

Söz Öbeği Örnekleri:

- Enver Bey, yarın akşam bize gelecek.

- Konuştuklarımı dinledi ama oralı olmadı.

- Yukarı doğru ağır ağır çıktı.

- Yıpranmış elbiselerini arkadaşına verdi.

- Ayşe'nin telefonunu gördün mü?