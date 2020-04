‘Söz Meclisi’ne uzaktan eğitim arası... Şimdi online yarışma zamanı

Üniversiteler uzaktan eğitime başlamadan önce iki haftada bir öğrencilerini bir tarihi mekana toplayıp 'Söz Meclisi' adını verdiği programlar düzenleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, evlerine dönerek, uzaktan eğitime devam eden üniversitelilerle irtibatı koparmamak için şimdi her gün bilgi yarışması düzenliyor. Prof. Dr. Yıldız, Instagram hesabından paylaştığı şiirlerle ya da Sivas ile ilgili sorular soruyor. Doğru yanıtlayan bir öğrenciye ise kitap ve üniversiteyle ilgili bir ürün hediye ediyor. "Eğitim, her zaman her yerde" diyen Rektör Yıldız, şunları anlatıyor:





"Öğrencilerimiz yüz yüze eğitimlerinden uzak kaldılar, evlerine gittiler. Biz de öğrencilerimizle irtibatı devam ettirelim diye yarışma düzenledik. İki hafta bitti şu an. İlk hafta Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatından şiirler verdim. Hem öğrenciler şiiri tanısın hem de irtibatımız devam etsin istedim. İkinci hafta Sivas ile ilgili sorular yönelttim. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Instagram'da saat 20.00'de soruyu soruyorum, bir saat içinde cevap veriyorlar. Doğru bilenler arasında kurayla bir kişiyi seçiyoruz, saat 21.00'de kazananı açıklıyoruz. Benim kitaplarımdan bir tanesini imzalayarak hediye diyorum. Bir de üniversiteyle ilgili hediyeler veriyoruz. Öğrencinin üniversiteyle bağının devam etmesi gerekiyor. Eğitim, her zaman her yerde. Yarışma iyi gidiyor. Uzaktan eğitim bitene kadar sürdüreceğiz. Birkaç hafta önce bir video çektik. Ferdi Tayfur'un 'Ben De Özledim' şarkısı eşliğinde üniversitenin görüntülerini paylaştık. Fakültelerin boş halini gösterdik. Dekanlarımıza da söylüyorum öğrencilerle sosyal medyadan da olsa irtibat halinde olun diye. İnsanların psikolojik sıkıntılarını da giderip, onların yüzünü güldürelim istiyoruz."

3 YILDA 180 BİN FİDAN

Öğrencilerin üniversiteye karşı aidiyet duyguları oluşsun diye doğum günlerinde fidan hediye ettiklerini belirten Rektör Yıldız, şöyle devam ediyor:

"Öğrencilerimizle irtibatımız her zaman vardı. 15 günde bir söz meclisi adında bir program yapıyorum. Belirlenen bir fakülteden 50-100 arası öğrenci Sivas'ta bir konakta konuşuyorlar. Fakülteleriyle ilgili ya da üniversiteyle ilgili isteklerini, şikayetlerini dinliyoruz. 2017'den itibaren üniversitede öğrenci, akademisyen, çalışan kimin doğum günüyse onun adına bir fidan dikiyoruz. Doğum günlerini kutlayarak, adına bir fidan diktiğimizi söylüyoruz. Örneğin bir öğrenci üç yıldır üniversitedeyse, üç fidanı olmuş durumda. Şu ana kadar 180 bin fidan diktik. Bir aidiyet duygusu oluşturmaya çalışıyorum. 'İyi ki Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyorum' diyorsa bu benim için çok önemli."